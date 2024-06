Lazio Artigiana, al via il primo dei 5 Week-end dedicati ai mestieri d’arte: inaugurazione a Viterbo del primo Hub dell’Artigianato artistico della regione

Turismo e artigianato si fondono insieme per esaltare le eccellenze artistiche del Viterbese nel primo spazio espositivo permanente del Lazio: grazie all’impegno di CNA e della rete di filiera Lazio Artigiana, il 21 giugno verrà inaugurato il primo hub dell’artigianato artistico presente a livello regionale.

L’opening darà anche il via al primo dei 5 Weekend dell’Artigianato con eventi speciali, iniziative culinarie, visite guidate nei centri storici, laboratori e workshop nelle botteghe degli artisti e dei maestri locali.

L’obiettivo è di valorizzare il patrimonio culturale dei mestieri antichi, esaltando talento, creatività e ingegno nel loro ambiente naturale, e promuovendo le risorse identitarie del territorio.

Lazio Artigiana, cosa fare dal 21 al 23 giugno a Viterbo e dintorni

Lazio Artigiana – con l’apertura del primo hub dell’artigianato artistico della regione – mira ad estendere la visibilità delle botteghe a tutto il territorio regionale, affiancando all’esposizione permanente anche la vendita dei prodotti artigianali: dai libri finemente rilegati, alle eleganti ceramiche, da originali oggetti di falegnameria, restaurati con maestria, a prodotti in cuoio, gioielli vegetali e lavorazioni in vetro.

All’interno degli spazi acquisiti dalla CNA a Piazza delle Erbe, gli artigiani aderenti esporranno i loro prodotti, ospiteranno dimostrazioni, laboratori e terranno corsi di formazione e seminari per far immergere i partecipanti nella storia e nella cultura del territorio, creando un innovativo dialogo tra turismo esperienziale e valorizzazione delle maestranze della Tuscia e del litorale laziale con Civitavecchia e Ladispoli. L’iniziativa mira a intrecciare il ricchissimo patrimonio artigianale con il dinamico settore turistico, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, sia nazionale che internazionale.

Non solo weekend dell’artigianato: da giugno a ottobre, sarà possibile partecipare a visite guidate abbinate alle botteghe di Tuscania, Tarquinia, Acquapendente, Montefiascone e Bolsena, in un ricco percorso nato per celebrare e riscoprire l’emozione di tenere tra le mani un oggetto unico nella sua eccezionalità e insieme conoscere i borghi storici della Tuscia.

Foto via Ufficio Stampa