Dal 13 ottobre è disponibile la versione francese di ‘Due Vite’ di Marco Mengoni, a breve in tour nel vecchio continente. Per chi non avesse dimestichezza con la lingua, ecco il testo de ‘La Dernière Chanson’.

Manca sempre meno alla Partenza per il tour in Europa di Marco Mengoni che, per riscaldare il pubblico internazionale, pubblica La Dernière Chanson (Due Vite) (Epic Records Italy / Sony Music Italy). A firmare la versione francese del brano multiplatino che ha portato l’artista per la seconda volta sul palco eurovisivo sono lo stesso Mengoni insieme a Doriand, E. D’Erme e M. Venturini con produzione di E.D.D. e Davide Simonetta.

Foto Kikapress

Il brano à l’unione non solo di due lingue e ma anche di due culture: rimangono infatti in italiano alcune delle frasi più conosciute del testo, che già l’Europa aveva imparato a cantare ai tempi di Eurovision. Ancora una volta, la musica di Marco Mengoni diventa protagonista anche oltre confine raggiungendo così un nuovo importante traguardo con il suo stile inconfondibile dalle sfumature internazionali e grazie al legame costruito negli anni con il pubblico europeo.

L’attenzione in Francia per Mengoni è in continua crescita: dopo l’anteprima live in primavera, a breve Marco si esibirà a Le Zénith di Parigi, venue iconica per la musica live e palcoscenico di artisti come Bob Dylan, Olivia Rodrigo, Lewis Capaldi. La richiesta di una versione dedicata al pubblico francese è un ulteriore passo che racconta dell’attenzione oltralpe per il cantautore.

E nel giorno di uscita del nuovo brano, il cantautore festeggia un altro traguardo: Un’Altra Storia (feat. Franco126) è al numero 1 nella classifica radio Earone. Si tratta del sesto brano del progetto discografico ‘Materia’ a raggiungere questo risultato.

La Dernière Chanson (Due Vite) di Marco Mengoni: il testo della canzone

On est deux étoiles qui brillent dans l’univers

On se regarde de loin, toujours un peu fiers

Je n’connais pas ton désert, le mien il est là dans mon cœur

À chaque fois que je te perds

À chaque fois que je te serre

Le temps passe et j’oublie qui je suis

À deux rues de chez toi

Je ne sais plus quand finit la nuit

Le ciel est tombé si bas

Faudrait que je t’écrive

Que j’aie enfin le courage

Mais j’ai peur de ce qui arrive

Et de tourner la page

Siamo un libro sul pavimento

in una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

C’est la dernière chanson

Et juste après la lune explosera

J’viendrai te dire que tu as tort

Tu as tort, encore

Laisse la musique te parler de moi

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Elle sera là quand tu t’endormi dormi dormi dormi dormiras

C’est la dernière chanson pour toi

On est deux étoiles qui brillent dans l’univers

À crier sur tous les toits qu’on a peur du noir

Plus personne ne fait ça aujourd’hui

On ne voit même plus ça dans les films

Sur ton lit y’a des fleurs pour moi

Et y’a mon gilet en metal

Siamo un libro sul pavimento

in una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

C’est la dernière chanson

Et juste après la lune explosera

J’viendrai te dire que tu as tort

Tu as tort, encore

Laisse la musique te parler de moi

Quand nos colères s’enflamment

Comme un feu de paille

Elle te dira tout c’que j’te… dis pas

Elle te dira qu’il faut tenir et tenir encore

Laisse la musique te parler de moi

Tanto lo so che

tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite e guarda che disordine

C’est la dernière chanson… pour toi

(Et juste après la lune explosera)

J’viendrai te dire que tu as tort

Tu as tort, encore

Laisse la musique te parler de moi

Elle sera là quand tu t’endormi dormi dormi dormi dormiras

C’est la dernière chanson pour toi

Pour toi

Foto da Ufficio Stampa