Tutti i record, curiosità e numeri su Marco Mengoni: dalla vita privata ai guadagni, dagli stream alla famiglia

Marco Mengoni è uno degli artisti più popolari in Italia, amato da tutti, talentuosissimo fin dalla sua vittoria a X Factor nel 2009: scopriamo meglio qualche curiosità su di lui

Chi sono i genitori di Marco Mengoni?

Si chiamano Nadia Ferrari e Maurizio Mengoni e hanno un solo figlio, Marco. Risiedono a Ronciglione e sono stati di esempio per l’artista. Il padre gli ha trasmesso lo spirito di sacrificio e la disciplina sul lavoro, la mamma la determinazione di raggiugere i propri sogni.

MARCO MENGONI, “DUE VITE” IN FRANCESE CON LA “DERNIÈRE CHANSON”

Qual è la malattia di Marco Mengoni?

Marco Mengoni ha affermato di soffrire di dismorfismo corporeo. Da adolescente è arrivato a pesare 105 kg e nonostante una dieta che gli ha permesso di perdere 40 kg, le ansie sul suo aspetto fisico sono rimaste

Curiosità musicali: quanti dischi di platino ha vinto Marco Mengoni?

Il cantautore pluripremiato Marco Mengoni ha ottenuto il 77esimo disco di platino in carriera con il brano vincitore di Sanremo 2023, Due vite

Quanto guadagna Marco Mengoni?

A X Factor ha firmato un contratto con la Sony pari a 300 mila euro. Ha incassato il cachet per i cantanti in gara al Festival di Sanremo, una sorta di rimborso spese, che si attesta sui 48 mila euro; inoltre Marco Mengoni è proprietario di una etichetta musicale che si chiama “No Comment Opificio Musicale S.r.l.”, che nel 2021 ha fatturato quasi 900 mila euro registrando un utile di oltre il +36% rispetto all’anno precedente. Il fatturato del 2022, invece, è di € 3.090.15.

Quanti milioni di dischi ha venduto Marco Mengoni?

In 14 anni di carriera, dal 2009 dopo la vittoria di X Factor, ha venduto più di 3,7 milioni di copie vendute

Quanti sono gli stream totali su Spotify?

Marco Mengoni ha accumulato 980 milioni di stream in totale su Spotify, ovvero più di 730 mila al giorno e solo Due Vite con 63 milioni di stream è il brano più ascoltato dell’artista che ha superato il miliardo di visualizzazioni su Youtube con i suoi video.