Arriva in radio e digitale venerdì 22 settembre ‘Un’Altra Storia’, nuovo singolo di Marco Mengoni con la partecipazione di Franco126. Sold out il concerto a Francoforte.

Tra i protagonisti dei TIM Music Awards all’Arena di Verona, dove ha coinvolto il pubblico con uno speciale medley, Marco Mengoni annuncia il nuovo singolo. Il 22 settembre arriva, infatti, in radio e digitale Un’Altra Storia, brano estratto dall’ultimo album ‘MATERIA (Prisma)’, che festeggia il Quinto Disco di Platino FIMI/Gfk. Rispetto alla versione su disco, il brano arriva in una veste inedita con la partecipazione sorprendente del cantautore romano Franco126.

Cover Materia Prisma da Ufficio Stampa W4Y

Un’Altra Storia feat. Franco126 è l’incontro inedito di due artisti apparentemente diversi che sono riusciti ad unirsi per creare una collaborazione inaspettata. L’incastro, con la sua fotografia di momenti vissuti nel passato, aggiunge alla traccia una sfumatura malinconica. In Un’Altra Storia, scritto da Franco126 con Francesco Catitti e Davide Petrella e prodotto da E.D.D., Katoo e Benjamin Ventura, emerge la forza di affrontare intensamente i ricordi. Alcuni vissuti intensamente e altri che non si ha avuto il coraggio di vivere.

Viscerale e carico di sentimenti, Un’Altra Storia rappresenta una presa di coscienza capace di spingere a custodire le emozioni che appartengono a ognuno di noi.

Dopo la stagione estiva al ritmo di Pazza Musica con Elodie e il tour sold out negli stadi culminato con il finale al Circo Massimo, Mengoni vola in Europa. A ottobre, infatti, il viaggio live prosegue oltre confine: un tour in arene importanti che segna giá il primo sold out a Francoforte (27 ottobre). Dopo il debutto a Barcellona (18 ottobre), la tournée toccherà anche Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e Monaco (2 novembre).

Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it.

Foto da Ufficio Stampa WFY