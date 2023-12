È uscita una nuova versione del brano di Jung Kook ‘Standing Next to You’ insieme ad Usher (ed è già virale).

Standing Next to You – la main track dell’album solista di Jung Kook, Golden – vanta oggi una remix version con un ospite d’eccezione. Come annunciato dalla stessa BigHit Music, «siamo contenti di annunciarvi l’uscita della remix version di Standing Next to You».

Standing Next to You: esce il remix del brano di Jung Kook in feat. con Usher

«In featuring con l’artista R&B statunitense Usher – continua la BigHit – questo remix aggiunge un tocco vellutato all’atmosfera energica della versione originale, mostrando la sinergia tra i due artisti in tutta la sua forza». Del resto, ci sono pochi dubbi sul fatto che la voce di Jung Kook e quella di Usher insieme funzionino.

Standing Next To You (Usher Remix) is OUT NOW!! Shoutout my brother Jung Kook @bts_bighit | https://t.co/f7VpektTbE pic.twitter.com/aRXYsKJlck — Usher Raymond IV (@Usher) December 1, 2023

La traccia è uscita l’1 dicembre e in men che non si dica è andata in tendenza su Twitter. Ad ora ha raggiunto la vetta della classifica iTunes in 30 paesi (tra questi Kenya, Turchia e Panama ma anche Argentina e Finlandia). Ha anche raggiunto la posizione #2 in Giappone e USA (sempre su iTunes). Usher ha commentato l’uscita del remix sui social: «Standing Next to You (Usher Remix) è fuori ora. Grazie a mio fratello Jung Kook».

