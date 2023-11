Tutti i vincitori dei MAMA Awards 2023: le NewJeans vincono due Daesang, i SEVENTEEN il premio per l’Album dell’Anno.

Si è concluso anche il Day 2 dei MAMA Awards 2023 e, con esso, l’intero evento di premiazione dedicato al K-Pop. Presentati dall’attore Park Bo Gum, i MAMA Awards hanno dunque sancito anche quest’anno i migliori artisti K-Pop. Se nella prima serata è stato consegnato un solo Daesang (andato ai BTS), nella seconda abbiamo scoperto chi è stato eletto Artista dell’Anno. Il premio è andato alle NewJeans, che hanno vinto anche il Daesang per la canzone dell’anno: stiamo parlando ovviamente di Ditto.

LEGGI ANCHE: MAMA Awards 2023, Day 1: tutti i vincitori

I SEVENTEEN hanno invece conquistato il premio per l’Album dell’Anno (FML) e anche quello per il Miglior Gruppo Maschile. Il premio per il Miglior Gruppo Femminile è andato invece – ancora una volta – alle NewJeans. È targato HYBE anche il premio al Miglior Artista Maschile – Jimin dei BTS – mentre Jisoo delle BLACKPINK ha vinto quello per la Migliore Artista Femminile.

Di seguito gli altri premi della serata:

Best Dance Performance (Gruppo Maschile): SEVENTEEN

Best Dance Performance (Gruppo Femminile): NewJeans

Best Dance Performance (Solo): Jisoo delle BLACKPINK

Favorite Global Performance (Gruppo Maschile): ATEEZ

Favorite Global Performance (Gruppo Femminile): (G)I-DLE

Favorite Dance Performance (Gruppo Maschile): TREASURE

Favorite Dance Performance (Gruppo Femminile): LE SSERAFIM

Best New Artist (Maschile): ZEROBASEONE

Best New Artist (Femminile): tripleS

Best Music Video: Jisoo (Flower)

Best Collaboration: Jung Kook (Seven featuring Latto)

Best OST: BTS (THE PLANET)

Best Vocal Performance (Gruppo): AKMU

Best Vocal Performance (Solo): Parc Jae Jung

Best Rap & Hip Hop Performance: Agust D [BTS’ Suga] (People Pt.2 featuring IU)