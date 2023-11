Daniela Yoonchae, Lara, Sophia, Manon e Megan sono le KATSEYE, gruppo k-pop tutto al femminile nato dal programma ‘The Debut: Dream Academy’.

Dopo un lungo percorso attraverso il programma di audizioni The Debut: Dream Academy, HYBE e Geffen Records annunciano la formazione del supergruppo tutto al femminile. Le KATSEYE – questo il nome – è composto da sei artiste provenienti da diverse parti del mondo, pronte a farsi spazio sulla scena musicale internazionale.

La proclamazione delle vincitrici è avvenuta durante una finale che ha visto dieci concorrenti esibirsi con brani originali (Dirty Water, Girls Don’t Like e All The Same) in cui le ragazze hanno dato prova di abilità nel canto e nel ballo. Ma hanno anche dimostrato la loro crescita artistica all’interno della Dream Academy. Del resto, il percorso è stato intenso, con oltre 120mila aspiranti in tutto il mondo e una selezione che si è articolare tra fasi e missioni. Il tutto nel segno del talento individuale ma anche della coesione di gruppo.

Durante l’attesissima finale non è stata svelata solo la composizione, ma anche il nome della band che vuole esprimere femminilità, potere e unicità. KATSEYE, infatti, abbraccia ciascuna delle sei componenti. Come l’occhio di gatto (cat’s eye, pietra semipreziosa) mostra una varietà di colori a seconda della direzione da cui la si guarda, così le componenti di KATSEYE, provenienti da culture e nazionalità diverse, brillano insieme sotto questo nome unico.

La collaborazione tra HYBE e Geffen Records segna per la prima volta la nascita di un gruppo femminile, negli Stati Uniti secondo il training e i dettami del K-pop. Un’iniziativa inedita che sarà raccontata presto in una docuserie Netflix. “È stata un’esperienza incredibile e una collaborazione senza precedenti”, dichiara Bang Si-Hyuk (Chairman di HYBE). “Siamo molto orgogliosi dei risultati e di tutte le partecipanti che hanno fatto parte di questo progetto. Auguriamo alle KATSEYE un grande successo, siamo fiduciosi che saranno fonte d’ispirazione per i fan in tutto il mondo”.

LEGGI ANCHE: — HYBE e Geffen Records lanciano ‘The Debut: Dream Academy’

“È stato davvero d’ispirazione vedere la dedizione che ciascuna di queste artiste incredibili ha portato lungo tutto il processo”, aggiunge John Janick (Chariman & CEO di Interscope, Geffen, A&M). “Per quanto riguarda le KATSEYE, credo davvero che non ci siano limiti a ciò che possono raggiungere insieme”. Ora, con la formazione definitiva, le KATSEYE si preparano a lavorare al loro album di debutto, atteso nel corso del prossimo anno.

Photo by Vivien Killilea/Getty Images for HYBE x Geffen Records) e HYBE x Geffen Records da Ufficio Stampa