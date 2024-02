‘FML’ del gruppo K-pop SEVENTEEN ha conquistato l’IFPI Global Album Award. Secondi gli Stray Kids con ‘5-STAR’.

È FML dei SEVENTEEN l’album più venduto del 2023 secondo l’IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo. FML ha conquistato l’IFPI Global Album Award: il premio viene calcolato in base alla performance mondiale degli album durante l’anno solare nei formati musicali fisici e digitali, dagli streaming ai download.

Pubblicato nell’aprile 2023, FML è stato l’album più preordinato nella storia del K-Pop e ha debuttato al primo posto in Corea del Sud, raggiungendo poi il primo posto in Giappone e classificandosi nella top five in Francia e negli Stati Uniti. Il gruppo ha visto anche l’album successivo – SEVENTEENTH HEAVEN, pubblicato ad ottobre – raggiungere l’ottavo posto nella classifica IFPI Global Album.

Gli artisti sudcoreani hanno d’altronde occupato cinque posti (con i SEVENTEEN, anche Stray Kids e NCT DREAM) nella top ten della classifica IFPI, rappresentando la migliore performance di sempre nelle classifiche globali per il K-Pop. Gli artisti nordamericani hanno preso il resto dei posti della top ten, in particolare Taylor Swift – artista dell’anno per IFPI – ha conquistato cinque posti nelle prime venti posizioni piazzando due album in top ten, con Midnights (#4) rimasto nella top five per il secondo anno consecutivo e 1989 (Taylor’s Version) in quinta posizione dopo la release dell’ottobre 2023.

I 20 album più venduti del 2023