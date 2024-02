È ‘Flowers’ di Miley Cyrus il brano che conquista l’IFPI Global Single Award 2023 per il maggior numero di copie vendute.

IFPI, organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, incorona Flowers di Miley Cyrus come singolo più venduto del 2023. Il brano conquista, così, il titolo IFPI Global Single Award, che conteggia le performance globali di tutti i formati digitali.

È la prima volta in Top Ten per la cantante americana, che con la canzone pubblicata a gennaio 2023 ha raggiunto il primo posto in contemporanea in 29 mercati di tutto il mondo. E ha terminato il 2023 in cima alle classifiche annuali di alcuni paesi. Tra questi, Regno Unito, Francia e Australia. Il premio si aggiunge, tra l’altro, ai due Grammy Awards che proprio Flowers ha fatto guadagnare alla Cyrus.

Grafica da Ufficio Stampa

Guardando, poi, alla Top Ten si nota per la prima volta la presenza di artisti provenienti dalla Nigeria (Calm Down di Rema feat. Selena Gomez al n. 2) e dal Messico (La Bebe di Yng Lvcas & Peso Pluma al sesto posto). Un dato che racconta l’ascesa globale dell’afrobeat e dei generi messicani regionali nel 2023.

Complessivamente, artisti di dieci diverse nazionalità provenienti da cinque continenti diversi (Canada, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Messico, Nigeria, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti) si trovano in Top 20. Numero in crescita rispetto alle sei nazionalità presenti nella chart del 2022, risultato della vasta gamma di artisti straordinari stanno trovando un successo internazionale.

Top 10 Global Singles Chart 2023

Si seguito la Top 10 completa IFPI dei singoli più venduti del 2023:

Flowers | Miley Cyrus | 2.70 Global subscription streams equivalent (billions) Calm Down | Rema, Selena Gomez | 1.89 Global subscription streams equivalent (billions) Kill Bill | SZA | 1.84 Global subscription streams equivalent (billions) Die For You | The Weeknd, Ariana Grande | 1.78 Global subscription streams equivalent (billions) As It Was | Harry Styles | 1.46 Global subscription streams equivalent (billions) La Bebe | Yng Lvcas, Peso Pluma | 1.45 Global subscription streams equivalent (billions) Cruel Summer | Taylor Swift | 1.39 Global subscription streams equivalent (billions) Last Night | Morgan Wallen | 1.37 Global subscription streams equivalent (billions) Anti-Hero | Taylor Swift | 1.31 Global subscription streams equivalent (billions) Seven (feat. Latto) | Jung Kook | 1.24 Global subscription streams equivalent (billions)

Foto e grafica da Ufficio Stampa FIMI