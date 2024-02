La cantautrice americana fa la storia del premio IFPI ricevendo il riconoscimento come ‘Global Recording Artist of the Year’ per la quarta volta.

IFPI (organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo) incorona ancora una volta Taylor Swift come Global Recording Artist. La popstar vince, quindi, per la quarta volta il premio calcolato in base alla performance mondiale durante l’anno solare nei formati musicali digitali e fisici, dagli stream ai vinili, e copre l’intero corpus di lavori.

Si tratta dell’undicesimo anno per l’IFPI Global Recording Artist of the Year, che decreta la Swift come l’artista ad aver raggiunto la vetta di questa classifica più volte durante il periodo di rilevazione (2014, 2019, 2022 e 2023). Quest’ultima vittoria arriva dopo un anno stellare in cui l’artista americana ha visto tre album – ‘Midnights’ e le ‘Taylor’s Version’ degli album ‘Speak Now’ e ‘1989’ – scalare le classifiche complice anche il successo dell’Eras Tour.

Grafica da Ufficio Stampa

Questo fenomeno è stato dimostrato dalla rinascita del brano Cruel Summer: pubblicato inizialmente nel 2019, ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo quattro anni dopo.

Le star del K-Pop SEVENTEEN e Stray Kids si collocano rispettivamente in seconda e terza posizione in classifica, in un anno record per gli artisti coreani come testimonia la presenza di quattro gruppi K-Pop in Top Ten. Inoltre, nel complesso 8 dei 20 migliori artisti del 2023 hanno fatto la loro prima apparizione in classifica.

Top 20 Global Recording Artists 2023

Taylor Swift SEVENTEEN Stray Kids Drake The Weeknd Morgan Wallen TOMORROW x TOGETHER NewJeans Bad Bunny Lana Del Rey Ed Sheeran IVE SZA Eminem NCT DREAM Zach Bryan Travis Scott Kanye West Post Malone King & Prince

Immagini da Ufficio Stampa – Kikapress