La fusione unica di oud, pianoforte neoclassico e elettronica nel nuovo singolo dell’artista, vincitore di LAZIOSound nella categoria Borderless

E’ fuori da oggi, 10 novembre 2023, il nuovo singolo di Walter Laureti, vincitore di LAZIOSound – il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio- nella categoria Borderless: si chiama “82” e propone un vero e proprio viaggio attraverso la musica, andando oltre le divisioni e trasformando un conflitto in un incontro, veicolato da un ritmo sostenuto e accattivante e dall’utilizzo dell’oud, strumento principe della musica araba.

L’abilità di Walter Laureti è quella di andare ad esplorare una nuova dimensione musicale, in bilico fra influenze tradizionali ed esotiche, tracciando un percorso sonoro tra il Gargano e le atmosfere mediorientali. La composizione è intensa e coinvolgente e riesce a comunicare emozioni profonde, con un testo che parla di abbandono e permea di sofferenza l’atmosfera del brano: aperta però ad una speranza, quella di trovare nuovi linguaggi espressivi.

82, una collaborazione fra artisti diversi

La collaborazione con il polistrumentista e cantante Davide Ambrogio e il musicista e compositore Francesco Neglia aggiunge strati di complessità al singolo, creando un mix dinamico tra tradizione, elettronica e voce. La fusione di pianoforte neoclassico, oud, chitarra battente e altri elementi strumentali offre un’esperienza sonora unica, che unisce tradizione e innovazione.

Walter Laureti, produttore romano con un background nello studio della musica elettronica in Italia e in Norvegia, ha una visione artistica che si nutre delle tradizioni musicali mediterranee, in particolare dei suoni del meridione italiano. La sua musica, caratterizzata da una fusione audace di suoni tradizionali e contemporanei, invita gli ascoltatori a un viaggio evocativo, catturando una gamma di emozioni, dalla gioia all’introspezione.

LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, ha sostenuto e rafforzato lo sviluppo del sistema musicale della regione, fornendo supporto economico, interventi mirati e promuovendo attivamente le componenti artistiche giovanili indipendenti.