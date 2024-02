Fino a domenica 11 febbraio, la città dei fiori ospita il temporary store di Sony Music Italy dedicato al Festival della Canzone Italiana.

Sony Music Italy, tra i protagonisti del festival, propone da martedì 6 febbraio a domenica 11 febbraio uno speciale temporary store a Sanremo in Corso Imperatrice 6. Si tratta di uno spazio esperienziale che affianca alla vendita di prodotti musicali eventi con artisti, firmacopie e acoustic session. Nello stesso store è possibile acquistare, dal 9 febbraio, il doppio CD ‘Sanremo 2024’ (Sony Music Italy, Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale), compilation del Festival di Sanremo con i 30 brani in gara.

Foto da Ufficio Stampa

Inoltre, è disponibile in anteprima la ristampa dei primi quattro dischi di Fabrizio De André, che usciranno ufficialmente il 16 febbraio. Gli album rientrano nel progetto ‘Way Point. Da dove venite… dove andate?’ voluto dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus e Sony Music Italia per ripercorrere 25 anni con il cantautore scomparso nel 1999.

Questi primi quattro dischi possono essere preordinati all’interno dello store in tutte le versioni e acquistati in anteprima in versione CD. E c’è di più: è possibile, poi, scoprire in esclusiva per la prima volta gli speciali booklet che li accompagnano. Questi contengono testi delle canzoni, annotazioni autografe, pensieri, e riflessioni più documenti inediti conservati al Centro studi De André dell’Università degli Studi di Siena.

Appuntamenti e orari

Appuntamento, poi, giovedì 8 febbraio (dalle 17.00 alle 19.00) con il DJ set di Ciao Discoteca Italiana: musica per situazioni romantiche, sceniche e d’attualità. Il collettivo creativo torinese presenta un percorso sonoro immaginario fra Domenico Modugno, la scuola genovese, il cantautorato Anni Settanta e sale da ballo ormai dimenticate.

Orari temporary store Sony Music Italy a Sanremo (Corso Imperatrice, 6)

martedì/mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 20.00

giovedì/venerdì/sabato dalle ore 11.00 alle ore 23.00

domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Foto da Ufficio Stampa