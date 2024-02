Radio Italia è a Sanremo, in diretta contemporanea radio e video dagli studi Fuori Sanremo ING, allestiti presso il Grand Hotel Londra.

A inaugurare la settimana sanremese, domenica 4 febbraio, grande successo per il party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay: una festa alla quale hanno partecipato gli artisti in gara alla kermesse, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici, con il tradizionale taglio della torta realizzata per l’occasione dal celebre Chef e Maitre Chocolatier Ernst Knam, le prelibatezze della food blogger e volto televisivo Frau Knam, e il dj-set dei conduttori Paoletta e Mauro Marino a scaldare la pista.

Dal 6 al 10 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, in diretta contemporanea radio e video, le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti con interviste, notizie e curiosità.

Foto da Ufficio Stampa

Dalle 14:00 alle 14:30 su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e radioitalia.it,la striscia quotidiana live Real Time a Sanremo con Radio Italia condotta da Manola Moslehi e Mauro Marino.

Host social di Radio Italia l’irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency. Cecilia sarà la protagonista di un format social creato a quattro mani con Radio Italia, che la vedrà interagire con i protagonisti della kermesse. Tutte le attività dal Fuori Sanremo ING vivranno anche sul sito radioitalia.it, dove sarà disponibile una sezione dedicata, e sui profili Instagram, Tik Tok, Facebook e X dell’emittente.

Le dichiarazioni

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia “I nostri primi 40 anni a Sanremo: un traguardo importante. Anche quest’anno lo sforzo organizzativo per seguire al meglio il Festival della Canzone Italiana sarà imponente: 2 settimane di allestimenti presso il Grand Hotel Londra che diventerà un vero e proprio studio radiotelevisivo. Oltre 100 persone impegnate nella produzione di quello che per noi è uno degli eventi più importanti dell’anno. Anche in questa occasione cercheremo di far vivere al meglio ai nostri radio e video ascoltatori tutto quello che succede nella settimana più importante della musica italiana. Avrò la fortuna e l’occasione di incontrare nuovi talenti e artisti coi quali ho condiviso l’esperienza sanremese in epoche anche meno recenti”.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

Conclude: “sarà sicuramente una settimana impegnativa ma che, so per esperienza, finirà in un attimo e finirà anche quest’anno, probabilmente verso le 4 del mattino, con l’arrivo nei nostri studi del vincitore che taglierà la fantastica torta preparata dall’amico Ernst Knam. La cosa che mi fa più piacere, avendo già ascoltato tutti i brani, è che nei prossimi mesi avremo tanta bella musica italiana da trasmettere e da ascoltare”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Ci aspettano tantissime attività insieme a tutti i concorrenti e agli ospiti del Festival e non potrei esserne più orgoglioso. Per questa edizione del Fuori Sanremo avremo come nuovo title partner ING Italia che ringrazio per aver creduto in noi. […] Non vediamo l’ora di seguire il Festival con tutta la nostra attenzione e di far vivere al meglio questo atteso appuntamento nazionale a tutti coloro che ci seguono sempre con grande affetto”.

Foto di Prandoni – Rovaris da Ufficio Stampa