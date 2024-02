Per il 16° anno consecutivo EarOne fornisce la classifica airplay in real time dei brani in gara a Sanremo. I dettagli.

EarOne è presente al Festival di Sanremo al fianco dell’industria musicale e radiofonica fornendo dati preziosi sulla musica trasmessa in radio. EarOne ascolta 180 emittenti radio italiane rappresentative dell’audience italiana e i maxi schermi presenti nelle location più rappresentative di Sanremo mostreranno in tempo reale l’impatto delle canzoni del Festival nell’etere italiano.

I dati saranno disponibili gratuitamente sul portale earone.it e potranno anche essere visualizzati su tutti i dispositivi mobili, scaricando l’App. Da quest’anno le ultime notizie relative all’airplay ed al Festival di Sanremo saranno disponibili anche sui dispositivi Amazon Alexa, basterà installare l’apposita skill. Tutti i dati dell’airplay saranno visibili anche sui profili social.

Logo da Ufficio Stampa

Inoltre, ogni mattina alle 8:50 Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne, sarà ospite su RTL 102,5 per raccontarci come stanno performando le canzoni del festival nelle radio italiane e per un aggiornamento sulla speciale classifica EarOne Sanremo real time. Giovedì 8 febbraio alle ore 16.30 al Palafiori di Sanremo ci sarà il workshop I formati radio con EarOne cui prenderanno parte Maurizio Gugliotta e Claudio Astorri, consulente radiofonico e professore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano.

LEGGI ANCHE: — Edicola Dargen, Lego Italia porta a Sanremo uno spazio tra cartoline e fiori

Nata nel 2008, grazie ad una visione innovativa, EarOne si è subito imposta per aver introdotto servizi real time legati all’airplay e per aver reso di pubblica diffusione dati che erano riservati solo ad addetti ai lavori. Una rivoluzione che ha subito destato l’attenzione degli operatori per la qualità e l’affidabilità dei dati, tanto da rendere oggi EarOne il partner di riferimento per l’industria musicale italiana.

Logo da Ufficio Stampa