A Sanremo c'è un'edicola speciale firmata Lego, luogo di talk e punto di partenza per la 'Caccia ai Mini Dargen'.

In un incontro tra gioco, idee, parole e musica, LEGO Italia supporta l’artista Dargen D’Amico per il progetto Edicola Dargen, inedita location da martedì 6 a sabato 10 febbraio in Piazza Vincenzo Muccioli 16. Si tratta di una vera e propria edicola tra cartoline e fiori a tema LEGO® per ospitare talk di approfondimento su alcune tematiche importanti per il Gruppo. Tra queste: lo sviluppo del potenziale creativo delle bambine, la realizzazione dei propri sogni, il superamento dei propri limiti e il ruolo del gioco nel promuovere i valori di diversità e inclusione.

Foto da Ufficio Stampa

Serena Aquili, Senior Brand Manager di LEGO Italia, commenta così la collaborazione con l’artista: “La partnership con Dargen D’Amico in un’occasione così speciale costituisce un’eccezionale opportunità di combinare la passione per la musica e il piacere del gioco in un’esperienza che invita alla scoperta e alla creatività”.

Tutta l’Edicola è stata allestita con opere dell’acclamato LEGO® Certified Professional Riccardo Zangelmi e arricchita con i fiori della linea LEGO® Botanicals in omaggio alla Città dei fiori nei giorni del Festival.

Oltre a essere uno spazio per gli appuntamenti dedicati, l’edicola sarà anche punto di partenza per la Caccia ai Mini Dargen LEGO®. Qui, infatti, è disponibile una mappa illustrata che guiderà i fan alla ricerca di alcuni mini-Dargen nascosti nei luoghi più caratteristici e inaspettati della città. I fortunati che li troveranno, riceveranno una speciale sorpresa recandosi all’Edicola Dargen.

Informazioni sull’Edicola Dargen

Dove: Piazza Vincenzo Muccioli 16, Sanremo (IM)

Quando: dal 6 al 10 febbraio, dalle ore 10.00

Foto da Ufficio Stampa