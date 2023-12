Per il secondo anno consecutivo, ActionAid affianca il FantaSanremo e trasforma i baudi in donazioni che sostengono azioni concrete.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2024, prende vita anche la sfida online del FantaSanremo, che vede ActionAid confermarsi, per il secondo anno consecutivo, come charity partner. Dal 27 dicembre fino alla chiusura delle iscrizioni, i partecipanti hanno l’opportunità di trasformare i loro Baudi (la moneta ufficiale del game) in azioni concrete attraverso donazioni ad ActionAid. E, novità di quest’anno, i singolo giocatori possono sostenere la causa, convertendo i baudi inutilizzati per la composizione delle loro squadre in donazioni.

Come? Ogni volta che un giocatore si troverà con baudi non utilizzati dopo la creazione del proprio dream team, riceverà una notifica. Questa, lo condurrà alla pagina dedicata del sito ufficiale, attraverso la quale sarà è effettuare donazioni via PayPal, partner tecnico dell’iniziativa. E ancora: come già avvenuto nel 2023, il regolamento della competizione prevede un bonus solidale ad ActionAid.

Foto Shutterstock

Per ogni artista che, sul palco di Sanremo 2024, donerà uno o più fiori al direttore o alla direttrice d’orchestra, il team di FantaSanremo assegnerà il bonus solidale ActionAid, aggiungendo punti extra alle squadre che avranno il cantante in squadra. Donare un fiore ai maestri che dirigono l’orchestra rappresenta il riconoscimento del valore e dell’impatto positivo che l’istruzione ha nella vita di ogni bambino.

“Siamo orgogliosi della rinnovata collaborazione con FantaSanremo”, afferma Lorenzo Eusepi, Vice Segretario Generale ActionAid Italia. “Speriamo permetterà di portare sul palco più prestigioso d’Italia uno degli obiettivi fondamentali del nostro lavoro: far sì che ogni bambino possa andare a scuola, ovunque nasca, ovunque cresca. Ringraziamo in anticipo chi sceglierà di essere al nostro fianco. L’educazione scolastica è fondamentale per contrastare l’analfabetismo ma anche le diseguaglianze di genere e la povertà”.

I progetti di ActionAid con FantaSanremo 2024

Grazie agli organizzatori e ai partecipanti di FantaSanremo, ActionAid continuerà a sostenere progetti finalizzati a garantire un’istruzione gratuita e di qualità per bambini e bambine nei Paesi in cui opera. Tra questi, la scuola della comunità di Nyanza in Ruanda, che riceverà strumenti musicali e materiale scolastico. Lo scorso anno, FantaSanremo ha contribuito a donare strumenti musicali e materiale scolastico a 350 bambini della scuola primaria di Kathonzweni, in Kenya.

Con oltre 120mila donatori che sostengono ActionAid in Africa, Asia e America Latina, l’organizzazione aiuta più di 5 milioni di persone, coinvolgendo non solo i bambini ma anche le loro famiglie e le comunità in cui vivono.

Foto Shutterstock