Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al FantaEurovision 2024: ecco il meccanismo, la moneta e gli artisti più costosi.

Sono aperte le iscrizioni per il FantaEurovision 2024, fantasy game ideato dal team del FantaSanremo per l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest. E mentre alla Malmö Arena in Svezia si svolgono i preparativi per l’evento in calendario dal 7 all’11 maggio, i fantallenatori possono già pensare ai propri schieramenti. Le regole del gioco (via web app) prevedono che ogni squadra sia composta da 5 fra i 37 artisti in gara, di cui uno capitano, facendo attenzione a non superare la soglia dei 100 ABBAudi.

Credits: Werner Nystrand/imagebank.sweden.se

Il punteggio di ciascuna squadra, soggetto come da tradizione a bonus e malus, si comporrà nel corso delle serate in base a ciò che faranno (o non faranno) gli artisti scelti sul palco. Fra i bonus più consistenti:

la perdita dei sensi (+50 punti)

l’invasione di palco non programmata (+35 ma nel caso in cui l’intruso mostri parti intime il bonus arriverebbe a 70)

il gesto del “mic drop”, vale a dire gettare il microfono a terra (+30 punti)

lo stage diving a quota +30 punti

il dire espressamente la parola FantaEurovision (+25 punti)

la discesa in platea (+20)

Oltre alla moneta, si segnala anche – in omaggio agli Abba – il bonus Dancing Queen (+10) per l’artista che indossa una corona o chiara (se la indossano i ballerini il bonus raddoppia). Per celebrare, invece, il secondo classificato dello scorso anno, il finlandese Käärijä, sarà premiato con 10 punti l’artista che indosserà maniche verde fluo.

Non mancheranno bonus per la “classica” scapezzolata o scapexxolata (+10 punti), per tutte le peculiarità scenografiche dell’Eurovision (10 punti per bolle di sapone e/o schiuma, fiamme, scintille e fuochi d’artificio, pioggia di coriandoli, etc) e, chiaramente, i bonus legati alle posizioni in classifica.

Il malus che potrebbe compromettere inesorabilmente la classifica del proprio team è la squalifica della canzone e dell’artista (-100 punti) ma non sono da meno:

la bestemmia in diretta (-66,6)

l’esibizione pre-registrata perché l’artista non può esibirsi in presenza (-50 pt)

problemi tecnici che provocano l’interruzione del brano (-50 pt)

il discorso o battute di carattere discriminatorio (-30 pt)

i fischi di disapprovazione del pubblico (-30 pt)

la caduta accidentale sul palco (-25 pt)

l’indossare i calzini di spugna con i sandali (-10 pt).

Immagine da Ufficio Stampa

Le quotazioni più alte

I cantanti con la quotazione più alta, stabilita dagli organizzatori in base ai pronostici dei bookmakers e alle esibizioni presentate nelle diverse selezioni nazionali, sono la nostra Angelina Mango e il croato Baby Lasagna con 23 ABBAudi. Seguono a 22 il gruppo estone 5Miinust x Puuluup, il duo ucraino alyona alyona & Jerry Heil, il cantante svizzero Nemo e il finlandese Windows95man.

È possibile iscrivere la propria squadra alla web app fantaeurovision.com entro lunedì 6 maggio alle ore 23.59, salvo proroghe. I dettagli sul regolamento e le fantaquotazioni complete sono consultabili sul sito ufficiale.

Immagini da Ufficio Stampa / Credits: Werner Nystrand/imagebank.sweden.se