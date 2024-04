Mercoledì 3 aprile i The Kolors hanno calcato per la prima volta il palco del Forum di Assago (MI): il racconto del concerto, ospiti e scaletta.

Era un’afosissima serata di luglio 2015 quando i The Kolors si esibivano sul palco dell’allora Market Sound Milano. In quell’estate la loro hit Everytime suonava ovunque – e intendo proprio ovunque, ricordate l’imperterrito Uooho oh oh?– e in scaletta tra le cover spuntavano i primi successi Me Minus You e Why Don’t You Love Me.

Quel concerto sold out raccontava tanto del fenomeno The Kolors post Amici ma la strada davanti a loro era ancora tanta. Forse più di quanto non sembrasse in quei frangenti. Ora, Stash & Co. arrivano per la prima volta al Forum di Assago (MI), con un nuovo tutto esaurito che ripaga di un percorso lungo e coerente. Illuminato dallo spirito di una band che ha coltivato il pop-funk macchiato di rock anche in tempi non sospetti.

Foto di Armando Grillo da Ufficio Stampa

“Questa è la serata più bella dei The Kolors in 15 anni. Che cosa assurda suonare questi pezzi come intro al Forum – osserva il frontman dopo i primi brani – dopo averli suonati in tutti i localini di Milano”. E in effetti il ‘sound The Kolors’ si impone alla prima nota e la sensazione è quella di trovarsi proiettati sotto il palco di un club. L’attitudine on stage è rimasta la stessa delle Scimmie, l’esperienza ha fatto il resto.

Gli ospiti di Milano

Prodotto e organizzato da ColorSound, lo show milanese consolida – se ancora ce ne fosse bisogno – l’identità del trio che da Italodisco ha visto riaccendersi i riflettori più potenti (e internazionali). Così, il live diventa a tutti gli effetti una festa e a parteciparvi i The Kolors hanno chiamato con sé alcuni invitati speciali.

Primo ospite annunciato anche via social è stato Geolier, con cui Stash, Alex e Dario hanno rivisitato il singolo sanremese del rapper I P’ ME, TU P’ TE. “A Sanremo abbiamo avuto modo di abbracciarci umanamente e non solo fisicamente proprio nel momento prima di salire sul palco. Sembrava ci conoscessimo da una vita, ci siamo scoperti fratelli”, sono le parole di Fiordispino.

Foto di Armando Grillo da Ufficio Stampa

A sorpresa, poi, è arrivato Umberto Tozzi, in duettocon la band anche nella serata cover a Sanremo 2024, che ha ufficialmente invitato i The Kolors sul palco dell’Olympia di Parigi e della sua data milanese in autunno. Quindi, terzo ospite, Irama per una versione funk de La genesi del tuo colore.

Proprio al cantautore, Stash riconosce un’amicizia che non si è mai affievolita, neppure a telecamere spente. “Quando le cose vanno bene, hai tanti amici intorno. Poi quando vanno male, quegli amici non ci sono più. Questo ragazzo è stato sempre al nostro fianco e, oltre alla sintonia artistica, fra noi c’è una sintonia umana”, dichiara il leader.

Foto di Armando Grillo da Ufficio Stampa Foto di Armando Grillo da Ufficio Stampa

La scaletta dei The Kolors al Forum di Assago (3 aprile 2024)

Intro I Don’T Give A Funk Chemical Love Non È Vero Everytime Mal Di Gola Frida La Genesi Del Tuo Colore con Irama Me Minus You Blackout Come Le Onde / Comfortably Numb Intro Assenzio Assenzio I Pe’ Me, Tu Pe’ Te con Geolier Cabriolet Panorama Why Don’T You Love Me Medley Ti Amo / Tu / Gloria con Umberto Tozzi Pensare Male Un Ragazzo Una Ragazza Italodisco Finale In The Flesh

Foto di Armando Grillo da Ufficio Stampa

Il prossimo appuntamento dal vivo è fissato per il 26 giugno a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone. A cui seguiranno, come annunciato proprio dal palco del Forum di Assago, altre date live in Italia e in Europa. Questo il calendario completo 2024 / 2025:

2024

28 maggio – Silk Factory Studio, Tbilisi (Georgia)

– Silk Factory Studio, Tbilisi (Georgia) 26 giugno – Cavea Parco Della Musica, Roma

– Cavea Parco Della Musica, Roma 11 luglio – MSF Moon & Stars Festivals, Locarno (Svizzera)

– MSF Moon & Stars Festivals, Locarno (Svizzera) 20 luglio – Summer Festival, Mirano (VE)

– Summer Festival, Mirano (VE) 27 luglio – Granatos Live Festival (Lituania)

– Granatos Live Festival (Lituania) 10 agosto – Parco Gondar, Gallipoli (LE)

– Parco Gondar, Gallipoli (LE) 15 agosto – Portorose (Slovenia)

– Portorose (Slovenia) 17 agosto – Arena della Regina, Cattolica

– Arena della Regina, Cattolica 28 settembre – PGE Narodoway Stadium, Varsavia (Polonia)

– PGE Narodoway Stadium, Varsavia (Polonia) 28 novembre – Zauberpark, Zurigo (Svizzera)

– Zauberpark, Zurigo (Svizzera) 30 novembre – Theatre Royal, Mons (Belgio)

– Theatre Royal, Mons (Belgio) 2 dicembre – Studio Foce, Lugano (Svizzera)

2025

18 gennaio – Bierhubeli, Berna (Svizzera)

– Bierhubeli, Berna (Svizzera) 7 marzo – Astra Venue, Berlino (Germania)

– Astra Venue, Berlino (Germania) 8 marzo – Muffathalle, Monaco Di Baviera (Germania)

– Muffathalle, Monaco Di Baviera (Germania) 9 marzo – Battschkapp, Francoforte (Germania)

– Battschkapp, Francoforte (Germania) 11 marzo – Simmcity, Vienna (Austria)

I biglietti per THE KOLORS EUROPEAN TOUR 2024/25 sono disponibili su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali, dalle 14 di giovedì 4 aprile.

Foto di Armando Grillo da Ufficio Stampa

Foto di Armando Grillo / Scialla Studio da Ufficio Stampa