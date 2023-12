Torna la rassegna a cura di Degustazioni Musicali ‘Suoni in Verno’. Il 30 dicembre e il 12 gennaio a Terni Marta del Grandi e Daniela Pes.

Dopo l’entusiasmo suscitato dall’edizione dello scorso anno, torna Suoni in Verno a cura di Degustazioni Musicali. Il 30 dicembre e il 12 gennaio 2024 la rassegna porterà a Terni due artiste emergenti italiane che, negli ultimi tempi, hanno sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Il primo appuntamento sarà con Marta del Grandi in una location insolita, ovvero Bloom Spazio Condiviso, mentre il secondo sarà con Daniela Pes in concerto al Caos – Centro Arti Opificio Siri, location che ha già ospitato in precedenza Degustazioni Musicali.

La rassegna proseguirà ad aprile con altri due appuntamenti in compagnia di due nomi di rilievo, Teho Teardo ed Elio Germano, che porteranno al Secci Il sogno di una cosa tratto dall’omonima opera di Pierpaolo Pasolini e l’artista di casa Alessandro de Florio, chiamato a suonare in un evento installazione in programma il giorno della Liberazione in una venue d’eccezione che sveleremo a breve. È inoltre in programma un evento a Perugia con l’artista statunitense Mary Lattimore, in collaborazione con T Trane Record Store.

Con l’assetto sognante che la contraddistingue, Suoni in Verno si preannuncia già come una rassegna imperdibile accolta con entusiasmo dalla città e non solo. «La rassegna si colloca a sostegno delle popolazioni civili coinvolte in tutte le guerre del mondo. Pensiamo infatti che uno dei modi per cercare di unire le persone sia quello di condurle attraverso eventi unici e irripetibili, che faranno parte, arricchiranno e impreziosiranno le vite di chi li attraversa. Non a caso il pubblico che segue gli eventi nella città di Terni e non solo continua a crescere, simbolo di un interesse sempre maggiore», Andrea Leonardi dir. art.

Suoni in Verno

30 dicembre – Marta del Grandi live presso Bloom Spazio Condiviso

12 gennaio 2024 – Daniela Pes live presso Caos – Centro Arti Opificio

30 DICEMBRE – BLOOM SPAZIO CONDIVISO