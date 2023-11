Primo live al Mediolanum Forum di Assago (MI) per Mr.Rain che ha chiuso il tour 2023 con uno show sold out. Le immagini.

Quella di sabato 18 novembre sarà una serata che Mr.Rain e il suo pubblico ricorderanno a lungo. L’artista multiplatino, che sta vivendo un anno di successi, ha infatti calcato per la prima volta il palco del Mediolanum Forum di Assago (MI). Qui, ha concluso con uno speciale appuntamento sold out il Supereroi Tour che, da giugno scorso, lha collezionato oltre venti date in tutta Italia.

Prodotto da Colorsound, l’evento meneghino è stato il culmine di un 2023 straordinario iniziato con il podio a Sanremo grazie a Supereroi e proseguito con il dominio delle classifiche, collaborazioni di rilievo e numerose certificazioni. Lo spettacolo milanese è stato una vera e propria celebrazione della carriera di Mr.Rain, che si è esibito con una scaletta eclettica, spaziando dai successi iniziali della sua carriera ai brani più recenti. Tra questi, La Fine del Mondo, Un Milione di Notti e la stessa Supereroi insieme ai bimbi de Il coro di Industrie Musicali, già presente al Festival.

Foto da Ufficio Stampa

E ad accompagnare Mattia durante la serata anche diversi ospiti speciali, tra cui Alfa, Birdy, Clara, Sangiovanni e Fasma, che hanno duettato con Mr.Rain. Inoltre, l’artista ha sorpreso i fan con l’anteprima di un brano inedito intitolato Figli della Notte, un regalo speciale per i suoi sostenitori che sarà fra le tracce del prossimo album previsto per il 2024.

LEGGI ANCHE: — Emma Marrone: «Non importa essere sempre primi, conta avere personalità»

Dopo il trionfo al Forum, Mr.Rain ha annunciato due nuovi eventi previsti per novembre 2024: il 26 novembre l’artista sarò al Palazzo dello Sport di Roma e il 30 novembre nuovamente al Mediolanum Forum di Assago. Le prevendite per queste date eccezionali sono attive dal 21 novembre.

Foto da Ufficio Stampa