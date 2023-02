Michael Bublé al Forum di Assago di Milano: le foto del concerto

Doppia data al Forum di Assago di Milano per Michael Bublé: le foto del concerto del 4 febbraio di Elena Di Vincenzo.

Michael Bublé torna in Italia per il suo Higher Tour 2023 con una doppia data al Forum di Assago di Milano. Il 4 e 5 febbraio il crooner è stato protagonista del celebre tempio della musica meneghina: un ritorno particolarmente atteso visto che – a causa della pandemia – Bublé è stato costretto a stare lontano dai palchi. Il tour celebra dunque la dimensione live dell’artista e l’album Higher, uscito il 25 marzo 2022 per la Reprise Records.

Il disco è l’undicesimo in studio dell’artista e – tra i produttori – vanta anche Paul McCartney. Oltre a Paul spiccano i nomi di Alan Chang, Bob Rock, Greg Wells e Jason Goldman. La tracklist conta tredici tracce, tra cui l’unico featuring in Crazy con Willie Nelson. Il lancio di Higher è stato celebrato in modo spettacolare con un annuncio della Warner Records: il video del singolo Higher è stato fisicamente presentato in anteprima dallo spazio su youtube.com/michaelbublé. Un aereo personalizzato MB, creato dalla società britannica Sent Into Space, ha infatti lanciato il video direttamente sul canale YouTube del plurivincitore di Grammy. Il lancio faceva parte di una campagna social media.

Foto di Elena Di Vincenzo