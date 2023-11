Si scaldano i motori per il musical di ‘Mare Fuori’, le cui prove sono in corso a Napoli: ecco il cast completo e la trama dello show.

Sono iniziate a Napoli le prove per il musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani, che debutta il prossimo 14 dicembre al Teatro Augusteo. Dopo i casting che hanno richiamato la partecipazione di centinaia di aspiranti protagonisti, il cast definitivo è ora al completo e al lavoro. Ma chi vedremo sul palco della versione teatrale della serie tv culto?

A interpretare gli ormai famigliari personaggi saranno: Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi. E ancora: Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia. Completano la rosa Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari.

Locandina da Ufficio Stampa

La trama, ideata da Cristiana Farina, Maurizio Careddu e Alessandro Siani, si ispira alla fortunata serie TV Rai e Picomedia. A fare da scenario alle vicende è un istituto di detenzione minorile che diventa il microcosmo in cui giovani interrotti dalla vita hanno l’opportunità di esplorare il proprio io al di là dei loro passati. È un periodo di sospensione in cui navigano nei loro mari interiori, fanno scoperte e si aprono a mondi inesplorati.

Mentre fuori le famiglie Ricci e Di Salvo sono coinvolte in una guerra, all’interno dell’IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano a confronto. Nonostante le ostilità familiari, tra Rosa e Carmine scatta una corrente magnetica che si trasforma in un amore travolgente. L’educatore Beppe vede in questa relazione l’antidoto alla faida famigliare. La scoperta dell’amore, come un’onda, coinvolge tutti i protagonisti, conducendoli alla rivelazione di nuove parti di sé stessi.

Ruolo non secondario è, poi, quello della musica che in questa epopea accompagna il pubblico in un avvincente percorso di crescita. La direzione musicale è affidata al maestro Adriano Pennino, mentre le coreografie sono curate da Marcello e Mommo Sacchetta. La produzione è a cura di Best Live.

Foto da Ufficio Stampa