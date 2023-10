Una limited collection per il merchandising del Celebration Tour di Madonna disegnata da Ministry of Tomorrow.

Per il suo Celebration Tour, Madonna ha completamente sposato la causa di Ministry of Tomorrow (MOT). Ministry of Tomorrow è una eco-fashion house che disegna e realizza borse e accessori di lusso, fatti a mano ed ecologici. «Realizzati con amore e rispetto per la vita sulla Terra», si legge sul sito ufficiale di MOT, il cui centro operativo si trova a Nairobi, in Kenya.

La collaborazione tra la casa di moda e Madonna produrrà una limited collection di merchandising esclusivo per il Celebration Tour. Si tratta di due tote bag da collezione per tutti i fan della celebre popstar. Ovviamente, tutto è fatto per una giusta causa. Non solo le borse sono infatti ecologiche, ma gli introiti supporteranno Raising Malawi e il Chema Vision Children’s Center.

Raising Malawi è stato fondato nel 2006 proprio da Madonna per supportare gli orfani e I bambini della nazione. Dalla sua fondazione, è riuscito a costruire il primo e unico ospedale pediatrico del paese con un reparto di chirurgia e di terapia intensiva. Il Chema Vision Children’s Center si trova in mezzo a Kibera, slum di Nairobi in Kenya, e fornisce educazione ai giovanissimi dell’area.

Il merchandise del Celebration Tour di Madonna è stato disegnato da Julian Prolman, fondatore e Presidente di Ministry of Tomorrow. La collezione combina lo stile di Madonna a una giusta promozione della sostenibilità e della moda etica. Il merchandise del Celebration Tour sarà disponibile online e nelle venues del tour.

Foto: Kikapress