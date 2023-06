La musica italiana si dà appuntamento alla RCF Arena sabato 24 giugno per l’evento solidale ‘Italia Loves Romagna – Il Concerto’. Come sostenere le popolazioni colpite dalla recente alluvione.

Il mondo della musica non è mai sordo ai bisogni della gente e lo dimostra ancora una volta con Italia Loves Romagna – Il Concerto. L’evento solidale è pronto, infatti, per dare il proprio sostegno concreto alle popolazioni coinvolte dalla recente alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. La RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) accende, così, i suoi riflettori sabato 24 giugno illuminando un palco particolarmente ricco di artisti. Ad alternarsi, infatti, sono Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

“Il concerto è una prova della straordinaria solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione”, – ha dichiarato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna. “Con una prima stima dei danni causati che arriva a 8,8 miliardi di euro. Italia Loves Romagna contribuirà in maniera importante sia alla ricostruzione, sia a tenere i riflettori accesi su comunità e persone che chiedono di poter ripartire”.

Grafica Instagram

“Nello specifico i fondi raccolti grazie al concerto – ha proseguito Bonaccini – verranno destinati a progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. Undici anni fa il sisma fu una tragedia immane ma l’Emilia si è rialzata, e proprio Campovolo fu teatro di un immenso moto solidale, con una partecipazione senza precedenti. Non ho dubbi che anche stavolta in tanti vorranno essere accanto alla Romagna: insieme abbiamo ricostruito l’Emilia, lo stesso faremo in Romagna”.

La campagna di raccolta fondi: come sostenere Italia Loves Romagna

La campagna di raccolta fondi Italia loves Romagna è attiva dal 22 giugno fino al 5 luglio attraverso il numero solidale 45538. Si può donare via SMS o con una chiamata da rete fissa. Ecco i dettagli:

2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali;

5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny;

5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile;

È possibile donare anche:

su sito: www.antoniano.it

sul sito di Intesa Sanpaolo: forfunding.it/italia-loves-romagna

con bonifico bancario sul CC/C INTESA SANPAOLO: IBAN IT16T0306909606100000196876

Causale: ITALIA LOVES ROMAGNA

24 giugno, RCF Arena, @ItaLovesRomagna

Per la Romagna.

Ci sarò, insieme ad amici e colleghi, per un evento straordinario a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.



Biglietti disponibili qui: https://t.co/yHrhWkglZI#italialovesromagna pic.twitter.com/S2HwwlDjav — Zucchero Fornaciari (@ZuccheroSugar) June 14, 2023

Ad accompagnare gli artisti on stage è una super band di dieci elementi e l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) con 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco. I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e TicketSms. E per chi non potrà essere a Campovolo, il concerto è anche in diretta in prima serata su Rai1 dalle 20.30 con la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Su RaiPlay, invece, sempre dalle 20.30 va in onda Italia Loves Romagna – Il Backstage condotto da Andrea Delogu.

Grafica da Ufficio Stampa Parole & Dintorni / Instagram