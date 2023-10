Nuova avventura live per Francesca Michielin che annuncia una serie di incontri musicali all’Arca Milano. Tutti i dettagli.

Francesca Michielin annuncia un nuovo progetto, ovvero una serie di incontri musicali dal titolo Suono di Sabato All’Arca Live + Jam Session in programma parallelamente alla conduzione della nuova edizione di X Factor. Gli appuntamenti si terranno, infatti, ogni sabato dal 28 ottobre al 2 dicembre 2023 presso l’intimo e suggestivo Arca Milano, situato in Via Rimini 38.

Locandina da Ufficio Stampa

Qui, Francesca Michielin, cantautrice e polistrumentista, offrirà al pubblico un’esperienza unica, combinando musica dal vivo, racconti personali, momenti di ironia e rivelazioni speciali. Sarà accompagnata da una band straordinaria, ospiti sorprendenti e molte altre novità al termine del suo spettacolo. La particolarità di questi incontri, inoltre, è che il palco e i musicisti saranno a disposizione di artisti emergenti, dando vita a sorprendenti e inaspettate jam session.

In attesa della pubblicazione del regolamento per partecipare alle sessioni, ecco le date di Suono di Sabato All’Arca Live + Jam Session:

Sabato 28 ottobre 2023

Sabato 4 novembre 2023

Sabato 11 novembre 2023

Sabato 18 novembre 2023

Sabato 25 novembre 2023

Sabato 2 dicembre 2023

I biglietti sono disponibili online dalle 12:30 di mercoledì 11 ottobre, e nei punti vendita autorizzati dalle 12:30 di lunedì 16 ottobre.

Foto copertina di F. Prandoni da Ufficio Stampa