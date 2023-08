Dal 3 al 6 agosto, a Ottavia torna il Cous Cous Unplugged 2023, tra musica, creatività, colori, comunità e parole per un mini festival inclusivo a base di musica, talk e dance battle

Dopo il debutto dello scorso anno, dal 3 al 6 agosto, la periferia capitolina torna protagonista dell’estate romana con Cous Cous Unplugged 2023.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE, ed è nato lo scorso anno dall’intuizione di Davide Dose, come spin off dell’ormai decennale Spaghetti Unplugged.

Cous Cous Unplugged 2023: dalla periferia romana gli artisti difendono il rap, l’intercultura e la sostenibilità

Dal 3 al 6 agosto si incontrano alla periferia Nord Ovest di Roma, Ottavia, precisamente in Via Casal del Marmo, testimoni narranti di un’idea diversa di comunità, cultura e società. Sul palco del mini festival inclusivo che vuole esplorare i temi dell’intercultura, della vita in periferia, della forza della musica e delle parole, della sostenibilità ambientale, si alterneranno Amir Issaa, Heartman, Gemello, Yuman, Nathalie, Thru Collected, Leo Fulcro, e molti altri.

Ogni giorno, l’apertura porte è alle 17.00, poi dalle 18.00 si parte dall’area food con assaggi dalle tradizioni culinarie di diversi paesi, insieme all’open mic per emergenti e ancora workshop di ballo hip hop, writing e street art, e dance battle in pieno stile urban. Dopo la prima parte live, si prosegue alle 22.00 con i talk a cura della giornalista Sabika Shah Povia del magazine GENERAZIONE, con interviste esclusive agli ospiti musicali della serata, pronti poi ad esibirsi a partire dalle 22.30. A chiusura serata, alle 23.30, spazio al djset affidato ogni sera a un dj differente con gran finale domenica 6 agosto con DJ STILE, leggenda dell’hip hop romano.

Leggi anche: — Marco Della Porta, Presidente del XIV Municipio, commenta la 2° edizione di Cous Cous Unplugged: «Urgenza sociale»

Il programma di Cous Cous Unplugged 2023: quando si esibiscono Yuman e Nathalie

Tra gli ospiti live e talk, il primo a salire sul palco il 3 agosto è Gemello, tra i fondatori di TruceKlan, collettivo hip hop nato a Roma nel 2003 per descrivere il loro contesto sociale, il disagio e la quotidianità che li rappresenta.

Ospiti di Cous Cous Unplugged il 4 agosto sono poi Yuman e Nathalie, in un incontro tra culture, generazioni e anime viaggiatrici. Yuman ha pubblicato nel 2018 il primo singolo, “Twelve”, che in poco tempo entra in rotazione in radio fm come 102.5, Radio Deejay, Radio Rai. YouTube lo ha inserito tra 10 artisti più promettenti del 2019 e nel 2022 è stato tra i 25 Big in gara a Sanremo con il brano Ora e qui.

Vincitrice di X Factor 4, prima cantautrice a vincere un talent in Italia, nella sua carriera Nathalie ha calcato palcoscenici di ogni genere, da quello di Sanremo a quello del carcere femminile di Rebibbia. Nel 2023 auto-produce insieme ai suoi fan Freemotion: si tratta del primo album interamente a impatto zero, che ha visto la luce in 3 anni di scrittura e sessioni di registrazioni interamente realizzate a bordo di un camper a pannelli solari e all’aria aperta, raccontando una storia di musica, natura e sostenibilità.

Il 5 agosto spazio a una delle rivelazioni dell’ultimo periodo Thru Collected, collettivo di artisti visuali e produttori musicali attivo che ha debuttato con l’album Discomoneta definito da Rolling Stone “l’album italiano più folle e creativo di queste settimane”.

La serata finale del 6 agosto è affidata a un ospite “storico” che ha deciso di tornare protagonista di Cous Cous Unplugged: parliamo di Amir Issaa, rapper, scrittore e narratore di cultura hip hop, da anni impegnato nella divulgazione e promozione della street culture. Prima di Amir, sul palco di Cous Cous Unplugged 2023 chiuderà la staffetta musicale il collettivo Leo Fulcro, che nel maggio 2021 debutta con il primo albumIl Mondo che Cambia.

Crediti foto @Hf4