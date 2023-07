Non solo musica: al Corona Sunsets Festival World Tour anche tante attività con un occhio alla sostenibilità.

Tutto è pronto per la tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour, la serie di eventi unici nel suo genere di Corona. L’appuntamento è per il 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (PI) con una giornata che si preannuncia indimenticabile: oltre 10 ore di musica, food corner, attenzione all’ambiente e tante attività di intrattenimento. Con Corona Sunsets Festival World Tour sarà possibile prendere parte a un appuntamento davvero unico in cui ogni partecipante celebrerà il tramonto, protagonista principale della giornata e al centro della scena.

Sul palco di Lajatico si avvicenderanno artisti nazionali e internazionali, con una line up esplosiva e in pieno stile Corona. Gli headliner della serata saranno i Subsonica. Oltre alla band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set), Francesca Michielin, Venerus, Planet Funk, The Zen Circus, Kety Fusco e Bobo Rondelli. Sul palco ci sarà anche Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento italiano di Corona Sunsets Festival World Tour.

Corona Sunsets Festival World Tour: le experience

Corona Sunsets Festival World Tour proporrà, oltre al suo ricco palinsesto musicale, tante attività da scoprire e sperimentare. Per entrare nel mood del Festival saranno presenti postazioni di Hair Lab – in collaborazione con L’Oréal Professionnel PARIS e il gruppo Class Hair – che proporranno ai partecipanti acconciature speciali, trecce e morbide onde, e di Make Up Lab, per realizzare un trucco iconico, perfetto per essere immortalato.

L’attenzione all’ambiente è di primaria importanza per Corona, primo marchio globale di bevande con una net-zero plastic footprint. Grazie a Corona Sunsets Festival World Tour, Corona prosegue l’ambizione di celebrare la bellezza della natura ponendo attenzione all’ambiente: ha infatti collaborato con ilpartner no-profit Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival e per valutare i suoi impegni in materia attraverso il suo Blue Standard, premiato agli NGO awards.

Oltre a gestire responsabilmente i rifiuti e a eliminare la plastica monouso Corona darà vita a un Eco-Village che ospiterà attività e partner legati al mondo della sostenibilità. Sarà ad esempio possibile dare sfoggio della propria creatività realizzando le originali seed bomb, palline di polvere di argilla e semi di fiori selvatici che possono essere portate ovunque e lasciate fiorire su un campo o un giardino. Sarà poi presente SCART, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da 25 anni trasforma i materiali di scarto in opere d’arte e di design: un’intera area relax sarà allestita con i suoi pezzi d’arredo, e un referente racconterà agli ospiti presenti la filosofia che ispira il progetto.

I prodotti upcycled di ZeroW

ZeroW – piattaforma etica che combatte la creazione di rifiuti nell’industria della moda – esporrà invece una selezione di prodotti upcycled realizzati dai designer del gruppo e spiegherà come sfruttare la creatività per trasformare materiali in disuso in nuovi oggetti di valore, con tecniche alla portata di tutti. A Lajatico sarà presente anche SEAQUAL INITIATIVE – comunità che collabora per contribuire alla pulizia dei nostri oceani – con workshop dedicati al tema della pulizia dei mari e alla sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica. Ci sarà infine ArtInsolite – rassegna collaterale ideata da Teatro del Silenzio sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini – che vede presenti gli artisti di questa edizione 2023, quali David Pompili e Luca Bellandi, che realizzeranno delle maxi opere d’arte live, e Gianni Lucchesi, che esporrà le proprie sculture. Opere degli stessi artisti saranno visitabili anche nel piccolo borgo di Lajatico.

I biglietti della tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.