Dopo una lunga attesa, i Blur conquistano finalmente Lucca Summer Festival con uno show unico. La band – on the road per tutto il resto dell’anno con un tour che andrà dall’Europa al Giappone e di nuovo in Sud America – il 22 luglio sono arrivati in Italia accolti da un pubblico in fermento. Del resto, il nono album dei Blur è uscito appena il 21 luglio, a meno di sei mesi da quando Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree si sono riuniti per la prima volta nello studio di Damon a West London per discutere della possibilità di registrare un nuovo album dei Blur. L’attesissimo progetto, The Ballad of Darren, è fuori ora su etichetta Parlophone.



The Ballad of Darren è il primo album dopo otto anni. È stato prodotto da James Ford e contiene 10 nuovi brani registrati allo Studio 13 a Londra e nel Devon nella primavera di quest’anno. L’annuncio dell’album, avvenuto il 18 maggio, è stato una grande sorpresa per i fan, ed è stato in concomitanza con un piccolo ma epico show al Colchester Arts Centre e con la pubblicazione di un brano inedito, The Narcissist, oltre che con la rivelazione della cover dell’album già diventata iconica, con un’immagine del celebre fotografo britannico Martin Parr CBE, che ha fatto conoscere la piscina alla’aperto di Gourock in Scozia.

I Blur a Lucca Summer Festival: la scaletta del concerto

The Debt Collector (Video)

St. Charles Square

There’s No Other Way

Popscene

Tracy Jacks

Beetlebum

Trimm Trabb

Villa Rosie

Intermission (suonata mentre la band risolveva alcuni problemi tecnici)

Coffee & TV

End of a Century

Country House

Parklife

To the End

Oily Water

Advert

Song 2

The Narcissist

This Is a Low



Encore:



Barbaric

Girls & Boys

For Tomorrow

Tender

The Universal

Foto di Elena Di Vincenzo