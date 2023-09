La data del 14 aprile a Milano dei Blue è andata sold out in pochi minuti e così i membri del gruppo raddoppiano: tutte le info.

La brutta notizia è che il live del 14 aprile è andato subito sold out, quella buona è che i Blue raddoppiano a Milano. Il 20 settembre i Blue hanno annunciato il ritorno live in Italia con un concerto il 14 aprile 2024 al Fabrique di Milano. I biglietti, in vendita il 28 settembre alle 13.00, sono andati sold out in pochissimi minuti e così arriva l’annuncio del raddoppio della data.

I biglietti per il secondo appuntamento, previsto per il 15 aprile, sono disponibili dalle 13.00 del 29 settembre in prevendita al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/blue/. Il concerto è prodotto da Artist First. Insieme al biglietto per il concerto si potrà acquistare anche un pacchetto Vip, in edizione limitata, che include: ingresso al soundcheck, meet&greet, pass laminato e t-shirt esclusiva.

I Blue – ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe – sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.