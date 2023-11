Dopo il tour sold out nei club e la tournée estiva nei festival, i Baustelle tornano live in primavera con ‘INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024’. Le date.

Dopo i club sold out e i principali festival italiani durante l’estate, i Baustelle si preparano per un nuovo capitolo live. Con INTIMO SEXY! Elvis a Teatro 2024, la band si appresta infatti a tornare live portando in dodici città l’album ‘Elvis’. Così, l’ultimo lavoro di Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi – che segna il ritorno alle radici rock’n’roll vivrà anche nella dimensione teatrale con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”.

Locandina da Ufficio Stampa

“Ebbene sì, torniamo sul palco!”, hanno scritto i Baustelle sui loro canali social per annunciare questo ritorno. “Portiamo ‘Elvis’ in teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri. Sarà come amarsi in un locale al buio. Come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette. Sarà elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale. Intimo, bagnato e scuro. Venite, perché solo atti impuri saranno, unici e irripetibili”.

Di seguito il calendario di INTIMO SEXY! Elvis a Teatro 2024

Venerdì 5 aprile 2024 – DATA ZERO Assisi (PG), Teatro Lyrick

(PG), Teatro Lyrick Lunedì 8 aprile 2024 – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi Martedì 9 aprile 2024 – Ancona , Teatro delle Muse

, Teatro delle Muse Venerdì 12 aprile 2024 – Trento , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara Domenica 14 aprile 2024 – Roma , Auditorium Parco della Musica

, Auditorium Parco della Musica Martedì 16 aprile 2024 – Bologna , Teatro EuropAuditorium

, Teatro EuropAuditorium Mercoledì 17 aprile 2024 – Cesena , Teatro Bonci

, Teatro Bonci Lunedì 22 aprile 2024 – Bari , Teatro Petruzzelli

, Teatro Petruzzelli Giovedì 2 maggio 2024 – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi Domenica 5 maggio 2024 – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo Mercoledì 8 maggio 2024 – Venezia , Teatro Malibran

, Teatro Malibran Venerdì 10 maggio 2024 – Torino, Teatro Colosseo

Le prevendite dei biglietti sono aperte a partire da giovedì 23 novembre alle 14 per gli iscritti alla newsletter del sito ufficiale e per i membri del Fan club BauAffair. Dal venerdì 24 novembre alle 14 è, quindi, possibile acquistare i biglietti su vivoconcerti.com e sui circuiti autorizzati. Infine, dal mercoledì 29 novembre alle 14 i biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati.

Foto di Alessandro Treves da Ufficio Stampa