Il cantautore presenta i primi due video musicali ufficiali creati dai fan per ogni traccia del suo ultimo album.

Il pluripremiato artista globale Ed Sheeran presenta con entusiasmo il primo risultato del suo innovativo progetto per promuovere l’album ‘Autumn Variations’. L’artista ha, infatti, voluto realizzare quattordici coinvolgenti video musicali coinvolgendo fan da altrettanti paesi del mondo, tra cui l’Italia. Ed ha così sfidato il suo pubblico mondiale invitandolo a trasformare in immagini ogni traccia del disco. E la risposta è stata straordinaria, con oltre 4.000 video provenienti da 75 paesi.

Il risultato è una serie di quattordici clip ufficiali che saranno rilasciati nelle prossime settimane. A inaugurare le pubblicazioni, martedì 21 novembre, i primi due video: That’s On Me di Beatriz Santamaria Pinha del Brasile e American Town di Michael Lamhang degli Stati Uniti. Entrambi sono disponibili sul canale YouTube ufficiale di Ed Sheeran.

A proposito del progetto, Ed Sheeran ha commentato: “Ho composto ‘Autumn Variations’ per i fan e ho davvero voluto portarli in questo album. Ero curioso di vedere come interpretavano la musica, così ho deciso di chiedere ai miei fan di tutto il mondo di fare dei video per ogni traccia dell’album. Ci sono state così tante presentazioni meravigliose e sono molto felice di annunciare che lancerò tutti i quattordici video fatti dai fan nelle prossime settimane. Voglio dare un ringraziamento speciale a ogni fan che ha reso questi video così speciali. Li amo e spero piacciano anche a voi. X”.

Il video di American Town

“Angie e io siamo stati insieme quasi 10 anni – ha aggiunto il regista statunitense Michael Lamhang ha aggiunto – e la musica di Ed è stata lì ad ogni passo della nostra storia. Attraverso l’amore, attraverso la perdita e tutto il resto, la sua musica è stata la colonna sonora della nostra vita insieme. Quando Ed ha chiesto ai suoi fan di realizzare video musicali per ‘Autumn Variations’, sapevamo che condividere la nostra storia era solo un modo per dimostrare quanto la sua musica abbia significato per noi”.

“American Town è stata la canzone perfetta per descrivere la nostra avventura, per dimenticare tutte le brutture del mondo che ci circonda e concentrarsi su ciò che conta di più. I testi di Ed dicono tutto”, prosegue Lamhang. “Insieme a True Story Films, siamo stati in grado di rendere la nostra visione una realtà e ci siamo divertiti così tanto nel processo!”.

Di seguito tutti i vincitori dell’iniziativa con i relativi paesi di provenienza:

‘Autumn Cariation’ Fan-Created, Official Music Videos

Magical – Edel Temple (Ireland) England – Marlon Cang (UK) Amazing – Elder (Australia) Plastic Bag – Laura Days (Italy) Blue – Renee Schuurmans (The Netherlands) American Town – Michael Lamhang (USA) That’s On Me – Beatriz Santamaria Pinha (Brazil) Page – Gordian Schroedter (Germany) Midnight – Meg Igarashi (Japan) Spring – Ciara Griot (France) Punchline – Evan Heasman [Soju Shorts] (New Zealand) When Will I Be Alright – Karina Yang (Taiwan) The Day I Was Born – Mike Bautista (Mexico) Head>Heels – Anshul Mittal & Kanika Gupta [Digiscape Media] (India)

