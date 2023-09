Mercoledì 13 settembre appuntamento con David Blank, Ginevra, Leon Faun e Mille Apple Music all’anfiteatro di Apple Piazza Liberty a Milano.

Mercoledì 13 settembre dalle 21, David Blank, GINEVRA, Leon Faun e MILLE – tra le voci selezionate nel programma Up Next Italia di Apple Music – animeranno l’anfiteatro di Apple Piazza Liberty a Milano con i loro live set. Sarà l’editor e podcaster Filippo Ferrari a presentare i talenti dello show, che si esibiranno dal vivo raccontando la propria musica e condividendola nel contesto raccolto di Piazza Liberty, che ha già ospitato in passato i live di grandi star Italiane e internazionali, come Marco Mengoni e Bad Bunny.

Il live, gratuito, rientra nella programmazione di Today at Apple, con Apple Music, all’interno dell’iniziativa culturale Milano è Viva del Comune di Milano. I posti in anfiteatro saranno accessibili previa registrazione al sito apple.co/up-next-italia.

Grafica da Ufficio Stampa

Up Next Italia è il programma di Apple Music che promuove le personalità artistiche del nuovo panorama musicale italiano. Per ogni lancio, i tastemaker e la redazione di Apple Music Italia scelgono la voce che desiderano promuovere. E, sfruttando la potenza della piattaforma, fanno conoscere la nuova musica a un pubblico sempre più ampio.

Lanciato nel luglio 2021, Up Next Italia festeggia ora due anni di attività. Biennio in cui ha rappresentato una rampa di lancio per talenti che ad oggi continuano a scalare le classifiche con i loro successi. Tra loro, solo per fare qualche nome, ci sono ANNA, Rose Villain e Ditonellapiaga e ALFA. Quest’ultimo, già protagonista di Una serata con i talenti di Up Next Italia nel 2022, è ora disco di platino con il singolo estivo bellissimissima ed è impegnato in un tour già sold-out che culminerà a febbraio al Forum di Assago.

“Sono entusiasta di essere stato scelto da Apple Music per far parte di questa serata speciale con i talenti di Up Next Italia”, dichiara David Blank. “Non vedo l’ora di andare in scena e raccontare la mia storia fatta di musica, a stretto contatto con il pubblico. Esibirmi dal vivo è sempre un’emozione per me, e con Up Next sarà davvero speciale: un amplificatore che mi rende onorato e mi riempie di orgoglio.”

“Fra le soddisfazioni che mi ha regalato ‘DIAMANTI’, l’album che ho pubblicato quasi un anno fa, c’è sicuramente quella di esser stata selezionata da Apple Music come talento Up Next Italia”, son o le parole di GINEVRA. Sono davvero felice di poter condividere una serata speciale il 13 settembre in compagnia di altri giovani artisti. Ringrazio Apple Music per il supporto e l’interesse verso il mio progetto. Non vedo l’ora!”

“Sono davvero contento di prendere parte all’evento di Up Next Italia” dice Leon Faun. E aggiunge: “è un’ottima occasione per potermi raccontare e condividere un po’ della mia musica in una veste diversa”.

“La scalinata di piazza Liberty è il luogo a cui associo uno dei primi ricordi del mio trasferimento a Milano, città della quale non ho fatto fatica a innamorarmi immensamente”, afferma quindi MILLE. “Il live è sicuramente l’aspetto della musica che preferisco, forse perché è quello più sincero. Sono felice di festeggiare la chiusura del tour proprio con il concerto per l’evento Up Next Italia di Apple Music in questa location magica e suggestiva”.

Grafica da Ufficio Stampa