Il collettivo musicale arriva da LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare il sistema musicale locale, dove si è aggiudicato la vittoria nella categoria God is a producer

Uscirà il 22 settembre Buio Universale, il nuovo singolo dei vincitori di LAZIOSound 2023 (categoria God is a producer) Archivio Futuro: il giorno dopo, il 23, il singolo verrà presentato live allo Spring Attitude 2023, ore 16, presso gli Studi di Cinecittà, Via Tuscolana 1055, Roma).

Prosegue così l’avventura musicale di questo collettivo, nato dall’incontro fra il producer e dj Lorenzo BITW, il batterista e polistrumentista Danilo Menna (Gemitaiz, Venerus, Lydia Lunch) e Vittorio Gervasi, sassofonista di matrice jazz: Archivio Futuro è un progetto in cui si sperimenta la dualità tra l’acustico e l’elettronico, tra la musica organica e quella programmata.

Un “collettivo musicale” con un approccio crossmediale con altre forme d’arte come la pittura, la fotografia e il video: sono infatti in piedi, in pianta stabile, collaborazioni con varie figure ed artisti italiani e stranieri fra cui Simone Brillarelli, Mani Tiberi, Mirko Ostuni, Ohii Katya.

Gli Archivio Futuro si esibiscono mascherati: una scelta che nasce dalla necessità di non dovere apparire sul palco sotto vesti umane o riconoscibili ma di rappresentare dei personaggi onirici.

Buio Universale, il singolo degli Archivio Futuro

Un’introduzione fatta di suoni cupi, che fanno da sfondo a uno speaking implacabile che sembra provenire dalle più remote regioni dell’esistenza; un richiamo che invoca un monito. Buio Universale è la rappresentazione musicale e satirica di una possibile deriva sociale umana. L’immagine che viene manifestandosi una volta accostate le due parole è quasi impossibile da mettere a fuoco. Parole ripetute e citate da un discorso del filosofo Galimberti, tratte da “Le cose dell’amore”, l’unico sentimento che può unirci e salvarci. Amore inteso come amore per la vita e non solo come legame.



“Non avere la facoltà divina di poter calcolare l’infinito posiziona l’uomo all’interno della sua mortalità. Come reagire a tale verità? la saprà gestire tramite il raggiungimento di nobili valori, o tale croce lo porterà verso il buio e l’atrofizzazione dei sentimenti più puri? L’intento del brano è quello di sollevare questa tematica e di scuotere emotivamente l’ascoltatore.“

Archivio Futuro è il progetto vincitore di LAZIOSound 2023 nella categoria God is a producer. LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.