Alessia Marcuzzi e la chiamata di Fiorello: «Commenterò il festival»

Ospite da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, Alessia Marcuzzi ha svelato che sarà al fianco di Fiorello a ‘Viva Rai2… Viva Sanremo!”: il video.

“Ti voglio dare uno scoop stasera”, così Alessia Marcuzzi nel salotto televisivo di Fabio Fazio, domenica 5 febbraio. Ospite a Che Tempo Che Fa, la conduttrice di Boomerissima, ha infatti svelato un nuovo impegno che le farà fare le ore piccole nella settimana sanremese. “Mi ha chiamato Rosario (Fiorello, ndr) stamattina, mentre ero sul treno e mi ha detto: ‘Ti voglio dare una notizia. Sarai la donna del mio festival, di Viva Rai2… Viva Sanremo’”.

Credit CTCF

Marcuzzi, dunque, commenterà con lo showman le serate della kermesse direttamente dallo studio di via Asiago a Roma. L’ormai tradizionale appuntamento della mattina con Fiorello, dal 7 al 10 febbraio si trasferisce in orario notturno, in diretta immediatamente dopo Sanremo per i primi commenti a caldo. Un po’ come il fu Dopofestival, con tanto di replica nella fascia oraria mattutina di Viva Rai2.

“Sarò con loro – aggiunge entusiasta Alessia Marcuzzi – ma non so cosa farò! Mi ha chiamato e mi ha chiesto: ‘Sei pronta a tutto? A fare le scalinate, a commentare, ti mettiamo sul tetto del glass…”. Ho risposto che faccio tutto quello che volete”. Incalzata dalle domande di Fabio Fazio, la conduttrice ammette: “Io non so nulla, ti giuro mi ha chiamato mentre venivo qui e mi ha detto di dirlo a te. Non so se andremo a Sanremo, io ho detto solo di sì. Non riesco a dire di no, poi a Fiorello come faccio?”.

E chissà quali saranno le canzoni più amate da Marcuzzi, che alla presentazione di Boomerissima dichiarava: “Amo la musica di quegli anni anche perché molte di quelle canzoni le ho presentate in tv. Così come ricordo alcune serie tv iconiche. Allora si viveva a pane e televisione, non c’erano telefonini e tablet. Quella leggerezza un po’ mi manca e mi fa piacere vedere che si torna a quegli anni nei suoni e anche nelle produzioni seriali”.

Video Credit www.raiplay.it / Foto da Ufficio Stampa Mongini