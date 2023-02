Will, dopo Sanremo l’album ‘Manchester’: «Un manifesto della mia musica»

Dopo il Festival di Sanremo, Will presenta l'album 'Manchester': un tributo alle proprie origini e un manifesto della propria musica.

Dopo il Festival di Sanremo, Will è pronto a raccontarsi un po’ di più con nuova musica. Il suo primo album ufficiale si intitola Manchester (Capitol Records), un tributo alle proprie origini. Sedici brani tra cui troviamo anche Estate (già certificato disco di platino), Anno Luce, Domani che fai? e ovviamente Le cose più importanti (brano di Sanremo Giovani) e Stupido, canzone protagonista al Festival di Sanremo 2023.

«Sanremo è stato per me un’esperienza incredibile – ci dice Will – mi è servita anche per sbloccarmi. Stupido è un pezzo super sentito, sincero. Racconta di quando ti senti piccolo, a me è successo anche all’Ariston. Spero che abbia una lunga vita». Will commenta anche la serata delle cover, durante la quale ha cantato Cinque Giorni insieme a Michele Zarrillo. «È una canzone a cui sono molto legato, anche se è uscita un po’ di tempo fa. – dice – Sono onorato di averla portata nella serata delle cover con Michele, è stato una bellissima esperienza».

Manchester, più nello specifico, mostra i «primi tre anni di Will». «Prima non esistevo in questo senso. – spiega l’artista – E sono contento di come è uscito. Penso di raccontare il mio punto di vista su tante cose. Sanremo aveva bisogno anche di un manifesto della mia musica, è giusto che sia uscito ora».

A maggio Will sarà pronto inoltre a tornare finalmente alla dimensione live con lo Stupido Tour Venti23, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate del tour: 3 maggio a Milano (Magazzini Generali), 4 maggio a Padova (Hall) e 11 maggio a Roma (Orion).