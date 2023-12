Arriva sulle piattaforme ‘Ken the EP’ con tre nuove versioni di ‘I’m Just Ken’, inclusa una versione natalizia del brano.

Non poteva esserci un regalo di Natale più bello di Ken The EP, arrivato sulle piattaforme streaming grazie a Mark Ronson, a Andrew Wyatt e, ovviamente, a Ryan Gosling. L’EP contiene infatti tre nuove versioni di quella che ormai potremmo definire una hit – I’m Just Ken – dal film Barbie. E non è tutto: una delle versioni è infatti squisitamente natalizia. Si intitola I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie) e vanta anche un video musicale (che vi invitiamo assolutamente a vedere).

Le altre versioni del brano sono I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic) e I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix). Il brano iconico ora vanta dunque ora anche un remix di Purple Disco Machine e anche questo va assolutamente ascoltato.

I’m Just Ken, il brano originale cantato da Ryan Gosling, chiude l’EP. Incredibilmente, dopo l’uscita del film di Greta Gerwig, la canzone si piazzò in top 5 nella classifica Billboard’s Hot Rock & Alternative Songs. Forte di oltre 100 milioni di streaming in tutto il mondo, I’m Just Ken è stata anche nominata per un Golden Globe e ai Critics Choice Award.