La bambola più famosa al mondo, che ora sbarca sul grande schermo, non smette di appassionare i fan più affezionati. Ecco i trend del momento.

La passione per Barbie sta vivendo un momento d’oro, anzi super pink come il mondo rosa che la circonda. Complice l’uscita nelle sale del film con Margot Robbie e Ryan Gosling e una colonna sonora già ai vertici delle chart, la Barbie mania è più viva che mai. A confermarlo è anche il numero di annunci sulla piattaforma di e-commerce Subito – ben 108mila – e l’hashtag #barbiecore che sta dilagando a ogni latitudine.

Del resto, Barbie è ben più di una bambola o di un semplice giocattolo, ma un autentico oggetto da collezione e icona di stile. Negli anni, i suoi outfit hanno fatto sognare più di una generazione entusiasmando milioni di collezionisti alla ricerca degli oggetti più curiosi e rari. Fondamentale, in questo senso, la second hand che offre l’opportunità di accaparrarsi pezzi unici o in limited-edition.

Se, per esempio, la categoria Tutto per Bambini vede oltre 100mila annunci, sono più di 8mila quelli presenti nella categoria Collezionismo. Ma quali sono i must have del mondo di Barbie e Ken? Ecco gli oggetti più iconici tra grandi classici, curiosità e pezzi rari.

I classici di sempre

Resta indimenticabile, fin dai ricordi d’infanzia, la casa di Barbie, accessorio dei desideri per eccellenza. La casa di Barbie (a quota 1.800 annunci) si può trovare in tantissime versioni: portabile e richiudibile, multipiano con scivolo annesso che conduce alla piscina, Villa Malibu con trionfo di accessori in stile californiano. E che dire, poi, del camper, dotato di amache e – nella versione più contemporanea – di TV sospeso estraibile? Per i grandi viaggiatori c’è anche l’aereo, rigorosamente rosa e dotato di cappelliere apribili, sedile reclinabile e set completo con valigie e carrello.

E per i piccoli spostamenti ecco la mitica auto decappottabile e la Vespa corredata da casco e cagnolino da passeggio. E ancora il ranch, lo studio veterinario, la palestra e tanto altro ancora. Gli scenari disponibili sono molteplici e – per chi vuole fare il pieno ad ottimi affari – sono disponibili anche lotti di vestiti per mixare gli outfit.

I must have per collezionisti

Foto Kikapress

Passando, invece, al collezionismo più rigoroso, si trovano anche produzioni speciali di Barbie e pezzi unici vintage. Per esempio, su Subito ci sono il raro set da campeggio del 1974, la cyclette edizione 1984 e il modello Midge popolare negli Anni ’60, recentemente riprodotto. Un’altra versione di Barbie in voga negli Anni ’80 era la Famiglia Cuore, disponibile su piattaforma e con il passeggino gemellare. Tra le più famose, più ambite e rare collezioni, impossibile non nominare la Totally Hair, la Barbie che sfoggia i capelli extra lunghi acconciabili in tantissimi modi.

E anche le Limited Edition che vedono Barbie incontrare i più grandi stilisti al mondo, come quella prodotta da Christian Dior o da Moschino. Infine, tra i pezzi unici spiccano le Barbie ispirate alle celebrità, come Barbie Bowie commemorativa dell’amatissimo Duca Bianco o Barbie Marilyn. Tutte fanno parte di Barbie NRFB, che identifica le bambole come nuove mai rimosse dalla propria confezione, tra le più ricercate e costose per veri collezionisti.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress