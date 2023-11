Rockshots Records ha pubblicato l’album di debutto della prog band italiana. ‘Touch The Sky’ è un’esplorazione di emozioni e stili musicali.

La band prog italiana Raised By Haze dopo aver firmato per la Rockshots Records ha pubblicato l’album di debutto Touch The Sky, uscito il 17 novembre e preceduto dal singolo Prediction. Il primo full-length dei Raised By Haze, fondati dal chitarrista Gabriele Robotti e caratterizzati dalla voce soul di Valentina Tesio, è un viaggio musicale come nessun altro e incarna l’essenza della band.

Gabriele Robotti, la forza creativa dei Raised By Haze, afferma: «Raised By Haze è un viaggio musicale che non conosce limiti. Touch The Sky è un’esplorazione di emozioni e stili musicali, e vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio esilarante». Valentina Tesio, la vocalist della band, aggiunge: «Sono onorata di far parte di questo progetto che spinge i confini della musica. La visione di Gabriele e la nostra passione collettiva danno vita a qualcosa di veramente unico».

La matrice del nuovo album dei Raised By Haze

Touch The Sky è una miscela ipnotica di musica soul, heavy metal, R&B e progressive rock e affascinerà gli ascoltatori con sonorità che sfidano i generi. L’album è stato concepito come un riflesso di tutte le influenze musicali di Robotti, con l’obiettivo di tessere un filo conduttore attraverso i diversi mondi musicali che lo hanno ispirato.

«La matrice fondamentale di questo album è senza dubbio il rock progressivo e il metal, con i Dream Theater che sono stati il gruppo che ha acceso la mia passione per la chitarra durante la mia infanzia. Tuttavia, l’obiettivo principale che mi sono posto con questo album è stato quello di amalgamare tutte le mie influenze, che spaziano da gruppi come Pink Floyd e Linkin Park a Pantera e Alter Bridge, dal rock classico degli anni ’70 al progressive metal moderno (compresi Opeth, Periphery e Between The Buried And Me). Lungo la stada, mi sono avventurato in vari altri territori musicali», aggiunge Robotti.

Sebbene Touch The Sky non sia un concept album, i testi, per lo più scritti da Valentina, attingono a piene mani dalle esperienze personali e dalle prospettive uniche della band sulla vita e sulle varie situazioni. Si può dire che la musica sia una rappresentazione artistica della loro visione della vita, mentre i testi rispecchiano le esperienze di Valentina. Le canzoni che ascoltate sono il culmine di questo viaggio creativo.

Touch The Sky, la tracklist del nuovo album dei Raised by Haze

1. First Side – 3:48

2. Burn It Up – 3:49

3. Feeling Myself ft. Derek Sherinian – 5:43

4. Freedom – 3:16

5. So Hot Right Now – 3:02

6. God Ki – 5:17

7. Prediction – 4:32

8. Touch The Sky – 6:03

9. Post Credits Scene – 2:10