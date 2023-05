Protagoniste della reunion più attesa a Sanremo 2023, Paola & Chiara pubblicano il nuovo album ‘Per sempre’, tra hit del passato, duetti e suoni di oggi.

Al Festival di Sanremo 2023 hanno letteralmente brillato sul palco dell’Ariston, portando alla kermesse una ventata di good vibes e glitter con Furore. Ora, Paola & Chiara tornano con il nuovo album ‘Per sempre’, progetto di undici tracce che rilegge alcuni dei brani di repertorio che hanno segnato la carriera musicale delle sorelle Iezzi. Rispolverate e attualizzate nella produzione, le canzoni vantano la collaborazione di artisti che si sono lasciati contagiare dall’energia di Paola e Chiara.

“Siamo felici e ci sentiamo fortunate non solo di questo ritorno, ma anche del clima che sentiamo intorno a noi”, spiega Paola. “Questo coming back non è scontato così come non lo è stato Sanremo. In ogni cosa che facciamo non prescindiamo mai dall’etica e dalla sensibilità, lo abbiamo sempre fatto in ogni scelta. E credo che la coerenza credo ci abbia restituito negli anni quello che abbiamo fatto. Siamo rimaste fedeli a noi stesse anche quando ci siamo separate”.

“Questo disco è stato quasi facile da fare”, prosegue l’artista. “Alla base c’era l’idea di riportare le nostre hit nel 2023 con volti nuovi come produzione e coinvolgendo team diverso per ogni brano. Abbiamo riportato brani come Festival, Viva el amor e Vamos a bailar al giorno d’oggi, questo era l’interno originario. Poi abbiamo pensato anche di invitare alcuni amici a duettare con noi e ognun degli ospiti ha un senso preciso nella tracklist”.

“Il nostro ritorno sulle scene musicali – aggiunge Chiara – non era affatto scontato e il fatto che tutti gli artisti che hanno partecipato lo hanno fatto con entusiasmo è stato bellissimo”. Presenti, tra gli altri Elodie, Emma e Noemi, con le quali le sorelle Iezzi si sono incontrate in studio. “C’è stata interazione e tanto divertimento, come capita di rado ormai in tempi così veloci”, interviene Paola. “Vorremmo proprio testimoniare questo: che c’è ancora spazio per il divertimento facendo i cantanti. Ultimamente ci pare che la goduria di poter salire sul palco o di entrare in uno studio diventi qualcosa di raro”.

“Ecco, noi vorremmo che questa febbre positiva ci accompagnasse anche nel futuro se avremo la fortuna di fare altri progetti. Il fare musica è questo per noi. E ‘Per sempre’ è stato gran un bel viaggio, ce l’abbiamo fatta. Che ci sia anche una dose ribellione nel nostro fare musica? Non sappiamo, diciamo che siamo ribelli a modo nostro. Bisogna avere il coraggio di portare nel mondo nuovo quello che di bello c’era nel mondo vecchio. Bisogna saper scegliere il bello del passato”.

Questo disco, così lo definiscono Paola e Chiara, è “una bella valigia del passato mixato i suoni di oggi. E la cosa bella che tutti gli artisti coinvolti sono persone molto appassionate del lavoro che fanno. Secondo noi, la passione non deve mai mancare e la musica deve venire prima di tutto, anche del glam. Crediamo fortemente nella bellezza di questo mestiere, difficile e pieno di sacrifici ma impagabile”. “Ci siamo proprio lasciate trasportare dalla musica”, chiosa Chiara.

La sorellanza ritrovata

‘Per sempre’ rappresenta un momento di festa e di celebrazione che potrebbe aprire a nuovi inediti di coppia in futuro. Ma, sottolineano le Iezzi, “il concetto di ‘per sempre’ è innanzitutto uno stato mentale perché non c’è nulla di eterno o che duri per sempre se non i sentimenti. E intanto questo progetto è un bel viaggio tra passato e presente. La voglia di scrivere, poi, non passa mai. Abbiamo scritto e continueremo a farlo, perché senza la scrittura è difficile avere una versione chiara del fare questo lavoro. Aiuta a capire quello che vuoi esprimere di te. Quindi credo che non si possa smettere mai e ci auguriamo di poter far sentire presto altri inediti. Crediamo ancora che il pop, vituperato e snobbato, debba far divertire e fa dimenticare questo mondo così difficile”.

E ora che anche il palco è tornato a essere una dimensione condivisa, le sorelle del pop italiano portano a maturazione una sorellanza ricostruita. “Ci siamo prese una pausa in passato – spiega Chiara – quando eravamo più piccole, il nostro rapporto è stato anche più simbiotico. Quando si è in due si è chiamati a decidere una omogeneità dello stare insieme; quindi la distanza tra noi ci ha permesso di vedere meglio i contorni e di vivere noi stesse in maniera indipendente al di là dei progetti artistici in comune. Ci è servita per trovare anche una rinnovata armonia musicale e una creatività nuova”.

Aggiunge Paola: “Sono cambiate molte cose, questo mestiere ci ha insegnato a vivere. Abbiamo iniziato da piccole ed è stato un turbine bellissimo ma senza tempo e senza spazio non si crea futuro. Siamo persone diverse con lo stesso DNA e la stessa voglia di fare arte, ciascuna con le sue peculiarità. Siamo cresciute e sappiamo anche riconoscerci meglio fra noi, in passato siamo davvero state troppo simbiotiche anche per questo il distacco è stato difficile. Si vorrebbe che la simbiosi durasse pe sempre ma non è così, non è futuro. Ora abbiamo scelto di nuovo di stare insieme continuando a credere nel sogno della musica”.

Il tour instore e il calendario live

Dopo la pubblicazione di ‘Per sempre’, dal 12 maggio in sei diversi formati, Paola & Chiara si preparano al tour e a cinque speciali appuntamenti instore. “Il tour è la cosa più bella per un’artista e noi ci siamo preparate tanto anche se non si prova mai abbastanza come si vorrebbe. Il pubblico ci ha aspettato e noi siamo felici di esserci. Sarà un palco aperto e dove sarà possibile ci piacerebbe avere altri artisti ospiti a cantare insieme a noi”.

Queste le date instore:

21 maggio – Castel Romano (RM) Shopping Village

25 maggio – Roncadelle (BS) Elnòs Shopping

26 maggio – Albignasego (PD) CC Ipercity

27 maggio – Sesto San Giovanni (MI) CC Vulcano

28 maggio – Reggio Emilia CC I Petali

Di seguito i prossimi live di Paola & Chiara Per Sempre e Paola & Chiara Per Sempre – Estate (Vivo Concerti):

13 maggio – Milano, Fabrique SOLD OUT

14 maggio – Milano, Fabrique

19 maggio – Roma, Auditorium

20 maggio – Roma, Auditorium

14 luglio – Ferrara, SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

01 agosto – Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant'Alfonso

20 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria

3 settembre – Verona, Teatro Romano

7 settembre – Moncalieri (TO), RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

9 settembre – Brescia, Castello di Brescia

