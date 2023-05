Finalista ad ‘Amici’, Angelina Mango ha annunciato il nuovo album ‘Voglia di vivere’ anticipato dal singolo ‘Ci pensiamo domani’.

Talento della scuderia di Amici 21 che si è guadagnato un posto nella rosa dei quattro finalisti, Angelina Mango si prepara a un nuovo album. Esce, infatti, il prossimo 19 maggio ‘Voglia di vivere’ (21co/LaTarma Records – distrubuzione BMG). Ad anticiparlo il singolo Ci pensiamo domani, dal 12 maggio, scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef. Per la cantautrice del talent di Maria De Filippi si preannuncia, quindi, una stagione importante in cui raccogliere i primi frutti di quanto seminato negli ultimi mesi e non solo.

Nella sua musica, Angelina si muove tra temi diversi, rispecchiando inquietudini e malesseri della GenZ. Ci sono, infatti, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, il tutto interpretato in maniera personalissima, dall’urban al cantautorato. Le sue influenze musicali, tra rap italiano e americano, R&B e musica strumentale, le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare nelle sue produzioni freschezza e originalità.

Anche in virtù di questo, Angelina ha conquistato le attenzioni del pubblico dal quale è stata da subito amata. Lo dimostrano anche i numeri sui social: la cantautrice conta, infatti, 183mila follower su Instagram e 142mila follower su TikTok con oltre 2 milioni di likes. Durante il corso della semifinale #AngelinaMango è stato inoltre trend topic su Twitter.

Questa la tracklist di ‘Voglia di vivere’:

Ci pensiamo domani Mani vuote Voglia di vivere Vita morte e miracoli Eccetera Nove maggio (live)

Nel corso di Amici di Maria De Filippi, la cantautrice ha già avuto modo di portare in tv la title track Voglia di vivere, scritta a quattro mani insieme a Giorgio Pesenti e prodotta da Michelangelo. Oltre all’intensa ballad Mani vuote, scritta da Angelina e prodotta da Canova e la coinvolgente Ci pensiamo domani, prossimo singolo.

