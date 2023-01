Sanremo, Paola & Chiara: «Ci siamo ritrovate come sorelle e artisticamente»

Prima di Sanremo, Paola & Chiara hanno celebrato il loro ritorno artistico con un party al Club Plastic di Milano. Le loro parole.

Sono tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2023 con il brano Furore (Columbia Records/Sony Music Italy), ma intanto Paola & Chiara hanno animato il Club Plastic di Milano. Tra coinvolgenti momenti karaoke guidati da Diego Passoni e balli sfrenati sulle note dei dj set di Merk & Kremont, Sergio Tavelli e Albert Marzinotto, Paola & Chiara hanno festeggiato in una cornice più glam che mai, impreziosita dall’esposizione degli indimenticabili outfit originali indossati dalle sorelle Iezzi per scrivere pagine memorabili della loro carriera. Da Amici come prima a Festival, da Hey! e Kamasutra.

«Sono in pratica 10 anni che non ci esibiamo insieme. E per noi questo ritorno ha più valenze, una valenza emotiva e una valenza artistica. – dicono Paola & Chiara – Davvero siamo molto emozionate perché abbiamo ritrovato una sintonia incredibile sia come sorelle che artisticamente».

«Andiamo a Sanremo con Furore, finalmente! A noi piace l’idea di entusiasmare la gente e farla vivere in un mondo speciale. Dopo questi anni cupi abbiamo pensato che il modo migliore per uscire da questa cupezza sia quello di dare tutta l’energia che abbiamo. Vogliamo dare tutto quello che abbiamo dentro al pubblico che in fondo ci ha aspettato tanto. Furore è per voi». Paola & Chiara

A sorpresa le sorelle Iezzi hanno annunciato il sold out della data del 13 maggio al Fabrique e il raddoppio milanese: il nuovo appuntamento al Fabrique del Paola & Chiara Per Sempre, prodotto da Vivo Concerti, è in programma domenica 14 maggio.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 del 24 gennaio su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14:00 di domenica 29 gennaio.

«Stiamo aspettando di fare i nostri concerti. – conclude il duo – Siamo molto emozionate. Dobbiamo fare festa insieme dopo tutti questi anni».

Foto: Giovanni Gasperini