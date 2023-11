L’album natalizio dei Me Contro Te – ‘Natale con Luì & Sofì’ – esce il 24 novembre e conterrà 10 brani, di cui tre inediti.

I Me contro Te annunciano un nuovo album di canzoni di Natale, dopo il successo dell’album Il Fantadisco dei Me contro Te che ha esordito al n. 1 nella classifica ufficiale FIMI/Gfk. Natale con Luì & Sofì – questo il titolo – uscirà il 24 novembre e conterrà 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.

L’album uscirà con due formati: una standard con le sagome natalizie di Luì e Sofì, una pallina bidimensionale da appendere sull’albero e una letterina per fare gli auguri o un disegno di Natale per Luì e Sofì, e un’edizione speciale. L’edizione speciale contiene il CD con il formato standard, una sciarpa dei Me Conto Te e una pallina per l’albero personalizzata.

L’album si aggiunge alle numerose attività dei Me Contro Te e si inserisce in un momento d’oro della loro carriera. La coppia di YouTuber più amata dai bambini è riuscita a fidelizzare il suo pubblico grazie ad una sequela di successi oltre ai loro video quotidiani su YouTube. Luì e Sofì hanno, infatti, pubblicato 10 libri e sono usciti con cinque film campioni d’incassi, una serie tv che ha raggiunto ascolti altissimi (a breve uscirà la seconda stagione) e hanno riempito palazzetti con il loro live tour che ha emozionato grandi e piccini di tutta Italia.

Inoltre il disco esce dopo un altro grande successo del singolo La canzone del cowboy che ha raggiunto 12 Ml di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Natale con Luì & Sofì: la tracklist