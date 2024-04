Si ispira al personaggio di ‘Mare Fuori’ il nuovo EP di Matteo Paolillo ‘Edo – Ultimo Atto’, sette brani tra cui le collaborazioni con LDA, Guè e Raiz.

Anticipato dal singolo Nun è cos con LDA, e dopo l’uscita della quarta stagione della fortunata serie tv Mare Fuori, Matteo Paolillo pubblica il 5 aprile il nuovo EP. Ispirato proprio al personaggio che l’attore interpreta, ‘Edo – Ultimo Atto’ (Ada/Warner Music Italy) contiene sette tracce. Oltre alla collaborazione già disponibile, ci sono anche Raiz e Guè che danno al lavoro un’evoluzione dalle sonorità dance con cui si apre allo stile più urban.

“Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un EP tutto il suo mondo”, spiega Paolillo. “Si può considerare un sequel dell’EP ‘Edo’ fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio intrecciate alle storie della mia vita”.

Foto da Ufficio Stampa

Di seguito la tracklist e i featuring:

Foglie d’Autunno Ultima Poesia Nun è Cos (Feat. LDA) Niente Il Malessere (Feat. Guè) Terra Mij (Feat. Raiz) Edo Freestyle #2

La carriera di Matteo Paolillo

Matteo Paolillo nasce a Salerno nel 1995. Inizia a recitare da giovanissimo, a 13 anni, in una piccola compagnia salernitana. A 18 anni si trasferisce a Roma dove prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti, poi si diploma nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in tv avviene nel 2016. Oltre alla recitazione si avvicina al mondo della musica e in particolare al rap.

Nel 2020 è su Rai 2 nella serie Mare Fuori con la regia di Carmine Elia e lavora al suo primo EP da solista, ‘Edo’, approfondendo il mondo del personaggio da lui interpretato nella serie. Sempre nel 2020 è in tv con Vivi e Lascia Vivere di Pappi Corsicato e al cinema con Famosa di Alessandra Mortelliti.

È lui a cantare la sigla e diversi brani colonna sonora della serie evento Mare Fuori, tra cui ’O mar for doppio Platino. Il 24 febbraio 2023 ha pubblicato il singolo Origami all’alba certificato Tre volte Platino. Il 19 maggio 2023 è uscito il suo primo album ‘Come te’ e a novembre e dicembre è stato in tour.

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress