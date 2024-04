È partito con tre date alla Royal Albert Hall il nuovo tour mondiale di Zucchero che sarà negli stadi italiani durante l’estate 2024.

Era il 1990 quando Zucchero calcava il palco della Royal Albert Hall di Londra per aprire i concerti di Eric Clapton. Da allora Fornaciari ha girato il mondo con la sua musica, esibendosi in cinque continenti ma la capitale britannica continua ad avere un sapore speciale. Anche in questo 2024 l’artista torna nella prestigiosa sala da concerto londinese con uno show energico e appassionante di oltre due ore.

Debutta, dunque, con tre date (30 e 31 marzo, 1 aprile) l’Overdose d’amore world wild tour con cui Zucchero ‘Sugar’ girerà il mondo passando per l’Italia con eventi negli stadi tra giugno e luglio 2024. Il nuovo tour arriva in occasione dei 35 anni dalla pubblicazione del singolo Overdose D’Amore (dall’album ‘Oro, incenso & birra’). E dopo i 3 concerti proseguirà in Europa, Stati Uniti e Canada prima di fare tappa in Italia.

Foto di Andy Paradise da Ufficio Stampa

Per gli speciali concerti negli stadi italiani, Zucchero trasformerà i suoi show in una festa collettiva per cinque notti indimenticabili. Ad accompagnarlo sul palco, come nel resto della tournée, il coro gospel L J Singers e la sua fedele super band internazionale. Ecco il calendario italiano (Friends & Partners):

23 giugno – Udine, Bluenergy Stadium

27 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

30 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio

2 luglio – Pescara, Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia

4 luglio – Milano, Stadio San Sir

I biglietti per le date di Udine, Bologna e Milano sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Quelli per la data di Pescara su Ticketone.it, Ciaotickets e nei punti di vendita abituali. Infine, quelli per la data di Messina su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

Foto di Andy Paradise da Ufficio Stampa

Foto di Andy Paradise da Ufficio Stampa