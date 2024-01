In gara al Festival di Sanremo con ‘Tuta gold’, Mahmood pubblica il nuovo album il prossimo 16 febbraio. Poi il tour.

Impegnato nelle prove per il Festival di Sanremo dove torna con il brano Tuta gold, Mahmood ha annunciato la pubblicazione del nuovo album. Il progetto si intitola ‘Nei letti degli altri’ e sarà disponibile dal 16 febbraio 2024 (qui pre-save e pre-order). Diversi i formati:

CD standard

CD autografato (in esclusiva sullo shop Universal Music Italia)

vinile standard nero

vinile autografato nero e vinile autografato lilla (entrambi in esclusiva sullo shop Universal Music Italia).

Artwork di Frederik Heyman da Ufficio Stampa

‘Nei letti degli altri’ promette si essere un viaggio intimo e introspettivo nella profondità misteriosa dei sentimenti. L’album esplora, infatti, lo spazio personale del letto come amplificatore di emozioni comuni. Luogo simbolico in cui si sperimentano momenti di sonno, sogni, riflessione, sofferenza, amore e osservazione. Entro i suoi confini il tempo assume diverse velocità diventando uno scenario di vita in cui ci si confronta con se stessi e si esplorano i complessi rapporti umani.

L’artwork della copertina è stato curato dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, noto per il suo immaginario surreale creato con la tecnologia 3D. Questa collaborazione prosegue il percorso iniziato con il singolo Cocktail d’amore, uscito lo scorso novembre e che ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei brani più trasmessi in radio per due settimane.

Il tour europeo di Mahmood

Il palco del teatro Ariston sarà il primo di una lunga serie dal momento che, a partire da aprile, Mahmood sarà impegnato in un tour europeo con date nei principali club di dieci Paesi. Il tour si concluderà con due appuntamenti italiane al Fabrique di Milano il 17 e il 18 maggio 2024 (quest’ultimo già SOLD OUT).

LEGGI ANCHE: — Rose Villain: «Sanremo? Una chance per arrivare a tutti»

Questo il calendario dell’European Tour:

giovedì 4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

domenica 7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

lunedì 8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

mercoledì 10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

venerdì 12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

sabato 13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania)

lunedì 15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

martedì 16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

giovedì 18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

domenica 21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

lunedì 22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

mercoledì 8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

giovedì 9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

sabato 11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

domenica 12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

venerdì 17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

sabato 18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia)

Immagini da Ufficio Stampa