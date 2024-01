Rose Villain arriva a Sanremo 2024 con ‘Click Boom!’ e ci racconta cosa rappresenta per lei il palco dell’Ariston.

Rose Villain è pronta a debuttare sul palco dell’Ariston con il brano Click Boom!, che sarà anche la canzone apripista del nuovo album Radio Sakura, in uscita venerdì 8 marzo. «Click Boom! nasce in una notte d’estate. – ci dice Rose Villain – Abbiamo fatto una sessione con Davide Petrella, abbiamo messo giù questa melodia e questo ritmo. È stato tutto molto istintivo. Il brano sarà anche il primo estratto del nuovo album Radio Sakura, che è rappresentativo di dove la mia musica sta andando».

Non è nuova al Festival Rose Villain, che lo scorso anno duettò con Rosa Chemical nella serata delle cover. Essere in gara, però, è un’altra storia. «L’Ariston e Sanremo per me rappresentano l’opportunità per un artista di arrivare a più persone possibili. – ci risponde Rose Villain – E anche dare una chance alla propria musica di arrivare a tutti. Solo in Italia esiste una cosa così».

Chiediamo infine alla cantautrice quale brano sia per lei il più rappresentativo della storia sanremese. «È un brano anche responsabile del fatto che sono una cantante. – ci risponde – È Luce di Elisa. Ho visto Sanremo da ragazzina e sono rimasta incantata. Me lo porto dietro».

Dopo le due date a Milano e Roma di A Villain Story: the beginning, il primo live show con cui ci ha aperto le porte del suo personale modo di calcare il palcoscenico, Rose Villain ha annunciato quattro nuovi live per il 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next e Next Show.

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

Foto di Federico Earth