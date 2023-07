Anticipato dal singolo ‘Hollywood’, è disponibile il joint album di Irama & Rkomi: i due artisti ci raccontano ‘No Stress’.

La loro complicità sul palco e in studio l’abbiamo già apprezzata nei brani 5 gocce e LUNA PIENA, ma ora Irama & Rkomi rilanciano. E lo fanno con un joint album lanciato in piena stagione estiva ma che siamo sicuri saprà farsi largo tra i progetti già rodati. ‘No Stress’ non è solo il titolo del disco ma l’espressione compiuta di un bisogno. Quello di decomprimere ed esorcizzare un periodo particolarmente fortunato per entrambi.

“Da dove siamo partiti? Sicuramente da dei non litigi, anche nelle collaborazioni precedenti e nei live o eventi in cui ci siamo incrociati eventi”, ci raccontano i due artisti. “E poi semplicemente ci siamo trovati a condividere lo stesso viaggio in America a Los Angeles, vivendo nella stessa casa con dei musicisti. Ognuno di noi aveva il proprio team, sia di lavoro che di amici, e abbiamo tirato fuori un brano dopo l’altro. Non pensavamo certo di fare un album, anzi non pensavamo a quello che stava succedendo. Stava nascendo un album e diciamo che la musica ha deciso per noi. Stessa cosa per i feat. del disco, che sono arrivati perché ‘chiamati’ dai brani”.

Per quanto riguarda, quindi, il concept ‘No Stress’, Irama e Rkomi raccontano che è nato solo in un momento successivo. “Il concetto e tutto il ragionamento che c’è dietro ‘no stress è arrivato dopo il disco”, spiegano. “Tant’è vero che questo non è un concept album, ma proprio il titolo vuole esorcizzare questo periodo in cui le cose andavano bene per entrambi. Eravamo molto felici dei risultati che avevamo ottenuto, non solo a livello numerico ma anche a livello di percepito, tra le persone e ai live”.

“Come spesso capita, tutto questo ci aveva creato tensioni e aspettative che abbiamo voluto esorcizzare chiamando l’album ‘No Stress’ per cercare di evitarle il più possibile. E quando parliamo di pressione, si tratta soprattutto di quella creata da noi stessi. L’aspettativa nasce prima di tutto da noi, non dal pubblico. Vogliamo ricordarci di vivere tranquilli, come di fatto è nato questo progetto che è venuto fuori in modo leggero, veloce e con un approccio molto internazionale. Questo disco è un po’ come un congelare un momento vissuto insieme a Los Angeles dove ci siamo trovati e abbiamo voluto raccontare la nostra musica”, concludono.

Libertà, pubblico e linguaggio

In tempi in cui le collaborazioni sono all’ordine del giorno – a maggiore ragione in estate – Irama & Rkomi hanno ospitato solo due feat. in ‘No Stress’. “Il disco non è farcito di featuring ma abbiamo chiamato proprio le persone in base a alla canzone non viceversa”, spiegano i due artisti. “Dall’altra parte oggi il mercato è cannibale e continua a sputare fuori cose per macinare numeri ma credo sia presto per giudicare. Sarà il tempo a dare la sua valutazione, vedremo cosa resterà. Anche noi abbiamo fatto cavolate, nonostante i primi posti in classica o i record. Quello che spero – prosegue Irama – è che fra trent’anni la gente cammini per strada cantando ancora una mia canzone. E con questo disco ci auguriamo di fare fatto qualcosa che resti”.

A proposito di pubblico, i numeri continuano a premiare sia Filippo sia Mirko e la platea si sta anche allargando anagraficamente. “Intanto, stiamo crescendo con noi stessi – spiega Rkomi – e chiaramente a 24 anni si parla al pubblico in un certo modo. Oggi uso un altro linguaggio perché sono cresciuto e non ho responsabilità nei confronti di chi mi ascolta quanto nei miei confronti di me stesso. A quasi 30 anni, so di dover parlare e di voler parlare in un certo modo piuttosto che in un altro. Ma questo non vuol dire che se volessi non fare un pezzo più cafone o leggero, io non possa farlo”.

Aggiunge Irama, sempre a proposito di linguaggio. “Sono dell’idea che la semplicità è fondamentale come la sintesi. È sinonimo di apertura, di maturità, e non si deve aver paura di dire le cose in maniera semplice o esplicita. Spesso, infatti, dietro a una cosa troppo articolata, o artefatta o difficile spesso, si nasconde il vuoto. Invece la semplicità è non aver paura di dire qualcosa di vero”.

Parlando, quindi, di libertà e mancanza di paure anzitutto a livello artistico, Irama & Rkomi le riconoscono anche in questo lavoro. “L’unica cosa a cui ho provato a pensare più del solito – spiega Mirko – è stato far sì che questo progetto fosse in qualche modo unico. E che non riprendesse troppo delle cose che vorrei iniziare in futuro o da quello che possa aver già fatto in passato”. “Di solito siamo entrambi più cupi, dark – aggiunge Filippo – ma mentre eravamo a LA, il brano Hollywood ci ha dato l’idea di far nascere qualcosa di più leggero. Anche per questo, personalmente, ho impiegato parecchio tempo a tirar fuori la mia parte. È stata una libertà diversa con meno responsabilità e, proprio come dice il titolo, ‘No Stress’. Abbiamo vissuto senza stress con più libertà artistica”.

“Attenzione, però, quando parliamo di leggerezza non significa non aver dato peso alle cose”, specificano. “Non abbiamo peli sulla lingua e semplicemente abbiamo congelato questo sentimento di libertà in un album. Ci rispettiamo molto pur avendo caratteri diversi e fra noi è facile far scattare l’incendio ma le nostre differenze han fatto sì che questo disco venisse in maniera molto naturale. Le differenze arricchiscono e non devono spaventare le persone, si impara l’uno dall’altro. E bisogna sempre essere aperti a imparare. Quella che facciamo non è plastica, è musica”.

I due artisti multiplatino hanno annunciato il No Stress Tour, tournée nei palasport in partenza da novembre 2023, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. Queste le date in calendario:

Sabato 25 novembre 2023 – Firenze, Mandela Forum

Mandela Forum Martedì 28 novembre 2023 – Napoli , PalaPartenope

, PalaPartenope Sabato 2 dicembre 2023 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport Mercoledì 6 dicembre 2023 – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum Martedì 12 dicembre 2023 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena Giovedì 14 dicembre 2023 – Torino, Pala Alpitour

I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

