Fake News è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari: un lavoro onesto e maturo (ma non marcio)

Uscirà il 2 dicembre e sono gli stessi ragazzi della band a definirlo -ossimoricamente- onesto, ma anche molto autoreferenziale

Esce il 2 dicembre il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari: si chiamerà Fake News ed è stato anticipato da un simpatico gioco enigmistico, lanciato dalla band via Instagram, per scoprire il nome delle undici tracce rimaste inedite dopo la pubblicazione dei singoli “Ricordi”, “Giovani Wannabe” e “Dentista Croazia”

Chissà se i fan più accaniti della band bergamasca sono riusciti a svelare gli undici arcani: a queste e a tutte le altre domande, i Pinguini hanno risposto durante la conferenza stampa di presentazione del loro ultimo lavoro, che arriva a tre anni da “Fuori dall’hype”, pubblicato nella primavera del 2019.

Iniziando dal nome dell’album, che ossimoricamente viene invece definito “onesto” da Riccardo Zanotti e i suoi: in realtà l’idea di questo nome nasce da due momenti di riflessione, uno generico affrontato dai ragazzi intorno al potere che oggi hanno le fake news di determinare il dibattito politico e sociale e uno più personale, che fa riferimento a quando proprio Riccardo è stato vittima di una fake news, cioè quando quest’estate si è trovato a fronteggiare la notizia (falsa) di una sua possibile carriera solista .

“E’ un album autorefenziale -affermano i Pinguini- è un rischio ma come ci ha insegnato il rap parlare del proprio vissuto interessa il pubblico”

Sono autorefenziali le canzoni “Zen”, che parla della pressione che si subisce facendo questo lavoro, ma anche “BarFly” e “Non sono cool”. E’ un album “maturo, ma non marcio”, che rivela anche dei lati intimisti: ci sono canzoni come “Forse” e “Hikikomori” che parlano della solitudine del lockdown e della pandemia. La solitudine è il peggior incubo per i Pinguini Tattici Nucleari, che affrontano la vita in formato band: “in un mondo in cui le band stanno scomparendo noi portiamo avanti questo stendardo”, affermano i ragazzi.

Uno stendardo portato avanti con grande successo: la band che ha iniziato suonando nei piccoli club e facendo cassa comune per finanziare i tour, è arrivata al tutto esaurito di due stadi (l’11 luglio al Meazza di Milano e il 23 luglio all’Olimpico di Roma) e ora ne ha ben 10 in calendario, date le cui vendite stanno andando bene oltre ogni aspettativa: ad oggi su 430mila biglietti a disposizione, ne sono stati venduti oltre 300mila.

Di montarsi la testa però non se ne parla: “Bergamo è una medicina incredibile, veniamo da un contesto dove l’etica è quella del lavoro, più va bene e più ci mettiamo a lavorare. Il divismo è alieno al nostro DNA (…) lombardi noi e il manager veneto, potete immaginare?”

La storia della band nasce dai live: come raccontato in apertura di conferenza stampa, i Pinguini vennero individuati dalla Sony proprio dopo un live all’Alcatraz, durante il quale avevano particolarmente colpito il talent scout per il rapporto che avevano con il pubblico. E sono proprio i numeri incredibili dei live che danno la cifra del grande salto che questi ragazzi, con grande umiltà, stanno facendo: non vogliono definirsi generazionali, ma vogliono lasciare un segno e l’impressione è quella che ci stiano riuscendo alla grande.