Svelati titolo e copertina del nuovo album di Emma Marrone che in autunno torna con ‘Souvenir’ e un tour nei club. Tutte le novità.

Arriva nel primo venerdì di settembre il nuovo singolo di Emma, che torna con il brano Iniziamo dalla fine ad anticipare il prossimo progetto di inediti. Per l’autunno, infatti, è prevista la pubblicazione di ‘Souvenir’ (Capitolo/Universal Music) che sarà accompagnato da una serie di date live nei club italiani. La traccia in uscita – disponibile dal 1° settembre in radio e sulle piattaforme digitali – prosegue lungo il tracciato segnato in primavera da Mezzo Mondo.

A firmare Iniziamo dalla fine è la stessa Marrone con la consolidata coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Ultimo brano a essere finalizzato, diventa così simbolicamente quello che apre il conto alla rovescia in attesa della release dell’album. Un tentativo, quello di Emma, di ripartire dal finale e scrivere a ritroso la storia del viaggio che ha dato vita al disco intero.

“Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro”, scrive Emma sulle sue pagine social. “Non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno). Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L’inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE”

E se per ‘Souvenir’ ancora non c’è una data ufficiale, Emma ha però già dato appuntamento ai suoi fan nei club. Souvenir In da Club (quindici tappe in otto città dal 10 novembre) si presenta nelle intenzioni dell’artista come una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo l’album per ritornare a casa con un ricordo unico. Queste le date (Friends&Partners e Magellano Concerti):

10 novembre – NONANTOLA (MODENA) Vox Club

(MODENA) Vox Club 12 e 13 novembre – ROMA Largo Venue

Largo Venue 22 e 23 novembre – PADOVA Hall

26 e 27 novembre – MILANO Magazzini Generali

2 e 3 dicembre – TORINO CAP10100

11 e 13 dicembre – POZZUOLI (NAPOLI) Duel Club

(NAPOLI) Duel Club 17 e 18 dicembre – MODUGNO (BARI) Demodè

(BARI) Demodè 21 e 22 dicembre – FIRENZE Viper

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 30 agosto.

