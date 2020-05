Carlo Cracco riapre il ristorante a Milano: quanto costa un pranzo take away

Carlo Cracco ha riaperto il suo ristorante in galleria Vittorio Emanuele a Milano, ma quanto costa il suo menù per un pranzo take away?

L’inizio della Fase 2 ha riportato un po’ di normalità nelle nostre vite, tanto che molti ristoranti hanno riaperto, sia pure solo per l’asporto. Tra questi c’è il ristorante di Milano di Carlo Cracco: ma quanto costa un pranzo take away preparato dal famoso chef?

LEGGI ANCHE: — Antonino Cannavacciuolo irriconoscibile, lo chef dimagrito si mostra su Instagram: ‘Sei sciupato’

Carlo Cracco riapre in take away: quanto costa un pranzo da asporto?

Andiamo con ordine. Il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano non ha bisogno di presentazioni. Locale esclusivo del centro del capoluogo lombardo, è più volte salito agli onori della cronaca per le creazioni geniali e controverse del suo proprietario.

Lui, uno degli chef più famosi d’Italia, in questi giorni lo si trova là, ad offrire un servizio di asporto con tanto di mascherina, secondo le indicazioni obbligatorie delle autorità.

Carlo Cracco: ecco il menù della Fase 2

Carlo Cracco è stato uno dei primi a riaprire a Milano e, come tanti altri ristoratori, si è dato al take away: ma quanto costa un pranzo da asporto ordinato da lui?

C’è da dire che in questa delicata Fase 2, lui non ha mai smesso di sperimentare. Anzi, ha messo a punto un nuovo menù per il pranzo del fine settimana, rigorosamente in delivery solo su Milano Città.

Il pasto completo comprende:

ANTIPASTO: Manzo arrosto in insalata, ricotta di mandorle, pomodoro datterino e ruchetta

PRIMA PORTATA: Ravioli di dentice, zucchine trombetta, menta e limone

SECONDA PORTATA: Polpettone della Domenica, patate novelle, cipolline e salsa alla senape

DESSERT: Monoporzione Crostatina di frutta fresca e crema pasticcera

Il prezzo? 75 euro a persona, che sale a 117 euro se si vuole aggiungere un aperitivo a base di selezione di salumi abbinati ad una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato.

Se però il menù non dovesse piacervi, sul suo sito web è possibile accedere ad un menù à la carte, per un ordine minimo di 20 euro che può comprendere tutto, anche la sua famosa pizza…

foto: Kikapress